Минимализм уже не в моде? Дженнифер Лопес поразила особым маникюром

Мода на минимализм в маникюре, кажется, уходит в прошлое. Дженнифер Лопес, известная своей любовью к элегантным и сдержанным образам, недавно появилась на публике с роскошным маникюром, поражающим сложностью декора. Это свидетельствует, что нейл-арт возвращается в тренды, готовый снова удивлять и восхищать.

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В течение последнего года знаменитости предпочитали минималистический маникюр, выбирая нюдовые оттенки, прозрачные покрытия и классический френч. Однако Дженнифер Лопес, ранее демонстрировавшая сдержанный маникюр, изменила свой стиль, появившись с изысканным дизайном ногтей.

Роскошный маникюр Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес продемонстрировала свой новый маникюр во время деловой поездки в Дубай. На ее ногтях красовался сложный дизайн, созданный мастером Томом Бачиком. Он использовал черный гель-лак и кристаллы Swarovski для создания эффекта крыльев бабочки на четырех ногтях, а также геометрический френч и омбре на других.

Маникюр Дженнифер Лопес стал ярким примером возвращения к сложному, трехмерному и замысловатому нейл-арту. Этот дизайн говорит, что в 2025 году мы можем ожидать возрождения декорированного маникюра.

OBOZ.UA ранее писал, какой маникюр будет в моде весной 2025 года.

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