Морковно-апельсиновый кекс: как приготовить вкусный десерт из доступных продуктов

Иногда очень хочется отведать вкусный и простой домашний десерт, приготовленный из простых ингредиентов. Благодаря этому можно вызвать в своей голове самые теплые воспоминания из прошлого.

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Фудблогер Лиза Глинская в Instagram показала, как готовит именно такой десерт. Речь идет о морковно-апельсиновом кексе, который точно понравится всем, без исключения.

Ингредиенты

Морковь – 200 гр.

Цедра апельсина – 1 шт.

Яйца – 200 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Сахар – 250 гр.

Сметана 20% – 100 гр.

Мука – 220 гр.

Разрыхлитель – 5 гр.

Корица – 2 гр.

Грецкие орехи – 100 гр.

Ингредиенты для сливочного крема

Сливочный сыр– 200 гр.

Сливки 30-35% – 100 мл.

Сахарная пудра – 40 гр.

Цедра апельсина – 1 шт.

Способ приготовления

1.Готовим тесто. Смешайте яйца, сахар, апельсиновую цедру, сметану и олию.

2. Добавьте муку с разрыхлителем и корицей.

3. Добавьте натертую морковь и жареные грецкие орехи.

4. Положите тесто в кекс-форму. Заполните форму на 2/3. Выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 165С – 40-50 мин. Готовность проверить деревянной шпажкой.

5. Готовим крем. Взбейте миксером сливочный сыр с сахарной пудрой и апельсиновой цедрой.

6. Взбейте сливки по отдельности.

7. Смешайте обе массы и еще немного взбейте.

8. С помощью фигурной насадки "Закрытая звезда" положите крем на охлажденный кекс.

9. Для декора я использую цукаты.

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