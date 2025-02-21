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Морковно-апельсиновый кекс: как приготовить вкусный десерт из доступных продуктов

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
141
Морковно-апельсиновый кекс: как приготовить вкусный десерт из доступных продуктов

Иногда очень хочется отведать вкусный и простой домашний десерт, приготовленный из простых ингредиентов. Благодаря этому можно вызвать в своей голове самые теплые воспоминания из прошлого.

Видео дня

Фудблогер Лиза Глинская в Instagram показала, как готовит именно такой десерт. Речь идет о морковно-апельсиновом кексе, который точно понравится всем, без исключения.

Морковно-апельсиновый кекс: как приготовить вкусный десерт из доступных продуктов

Ингредиенты

  • Морковь – 200 гр.
  • Цедра апельсина – 1 шт.
  • Яйца – 200 гр.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Сахар – 250 гр.
  • Сметана 20% – 100 гр.
  • Мука – 220 гр.
  • Разрыхлитель – 5 гр.
  • Корица – 2 гр.
  • Грецкие орехи – 100 гр.

Ингредиенты для сливочного крема

  • Сливочный сыр– 200 гр.
  • Сливки 30-35% – 100 мл.
  • Сахарная пудра – 40 гр.
  • Цедра апельсина – 1 шт.

Способ приготовления

1.Готовим тесто. Смешайте яйца, сахар, апельсиновую цедру, сметану и олию.

2. Добавьте муку с разрыхлителем и корицей.

Морковно-апельсиновый кекс: как приготовить вкусный десерт из доступных продуктов

3. Добавьте натертую морковь и жареные грецкие орехи.

4. Положите тесто в кекс-форму. Заполните форму на 2/3. Выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 165С – 40-50 мин. Готовность проверить деревянной шпажкой.

5. Готовим крем. Взбейте миксером сливочный сыр с сахарной пудрой и апельсиновой цедрой.

6. Взбейте сливки по отдельности.

Морковно-апельсиновый кекс: как приготовить вкусный десерт из доступных продуктов

7. Смешайте обе массы и еще немного взбейте.

8. С помощью фигурной насадки "Закрытая звезда" положите крем на охлажденный кекс.

9. Для декора я использую цукаты.

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