Морковно-апельсиновый кекс: как приготовить вкусный десерт из доступных продуктов
Иногда очень хочется отведать вкусный и простой домашний десерт, приготовленный из простых ингредиентов. Благодаря этому можно вызвать в своей голове самые теплые воспоминания из прошлого.
Фудблогер Лиза Глинская в Instagram показала, как готовит именно такой десерт. Речь идет о морковно-апельсиновом кексе, который точно понравится всем, без исключения.
Ингредиенты
- Морковь – 200 гр.
- Цедра апельсина – 1 шт.
- Яйца – 200 гр.
- Масло растительное – 100 мл.
- Сахар – 250 гр.
- Сметана 20% – 100 гр.
- Мука – 220 гр.
- Разрыхлитель – 5 гр.
- Корица – 2 гр.
- Грецкие орехи – 100 гр.
Ингредиенты для сливочного крема
- Сливочный сыр– 200 гр.
- Сливки 30-35% – 100 мл.
- Сахарная пудра – 40 гр.
- Цедра апельсина – 1 шт.
Способ приготовления
1.Готовим тесто. Смешайте яйца, сахар, апельсиновую цедру, сметану и олию.
2. Добавьте муку с разрыхлителем и корицей.
3. Добавьте натертую морковь и жареные грецкие орехи.
4. Положите тесто в кекс-форму. Заполните форму на 2/3. Выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 165С – 40-50 мин. Готовность проверить деревянной шпажкой.
5. Готовим крем. Взбейте миксером сливочный сыр с сахарной пудрой и апельсиновой цедрой.
6. Взбейте сливки по отдельности.
7. Смешайте обе массы и еще немного взбейте.
8. С помощью фигурной насадки "Закрытая звезда" положите крем на охлажденный кекс.
9. Для декора я использую цукаты.
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