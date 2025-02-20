Как определить настоящий возраст кота в человеческих годах: точная шкала

Знаете ли вы сколько лет вашей кошке в человеческих годах? На самом деле это очень полезный вопрос, который стоит задать себе, поскольку таким образом гораздо проще понять, как ухаживать за своим пушистым другом.

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Разобраться в этом вопросе помогла британская ветеринар с ником @cat_the_vet, она выложила соответствующее видео в TikTok. Женщина назвала шесть различных жизненных этапов, которые переживают кошки, чтобы дать владельцам лучше понять поведение своего питомца.

Ссылаясь на диаграмму Cat Care for Life, она объясняет, что месячный котенок соотносится с годовалым ребенком за человеческими годами, тогда как 25-летний возраст кота соответствует 116 человеческим годам.

"До тех пор, как им исполнится шесть месяцев, они превращаются из младенца в 10-летнего ребенка", - уточнила врач.

Когда кот достигает 12-месячного возраста, его можно воспринимать как полностью взрослого. Хотя специалисты советуют считать этот период кошачьим детством и юностью. Кончается он тогда, когда им исполняется два года.

От трех до шести лет они считаются взрослыми. На этом этапе кошки уже зрелые, здравомыслящие, просто наслаждаются своей жизнью.

В возрасте от 7 до 10 лет они начинают немного стареть и становятся эквивалентом более старшего человека, но точно еще не древними.

"Потом мы переходим к категориям старших и суперстарших, и нам нужно быть более бдительными в отношении таких проблем, как артрит, заболевания почек и чрезмерная активность щитовидной железы. Хотя многие наши пожилые коты могут оставаться здоровыми в течение этих лет, нашим суперпенсионерам понадобится дополнительная помощь", – сказала ветеринарка.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как подготовить кота к визиту к ветеринару.

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