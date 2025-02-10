Как подготовить кота перед визитом к ветеринару: несколько методик

Ветеринарша поделилась шестью физическими упражнениями с вашим котом, которые должны подготовить вашего любимца к походу к врачу.

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Эксперт по имени B, известная в интернете как Drink Coffe Save Animals, обратился к TikTok, чтобы поделиться позами, к которым она призывает владельцев кошек приучать своих пушистых друзей перед походом к ветеринару. Женщина продемонстрировала нужные позы на своем коте Никсу.

Сначала врач показала, как держит кошку обеими руками, при этом одной рукой чеша ей голову, а другой поднося переднюю лапу. Это позволяет ветеринарам добраться до главной вены на руке кота.

Затем ветеринарша положила Никса на стол и прижала одной рукой его задние лапы, одновременно касаясь его животика, а другой рукой держа его передние лапы и гладя большим пальцем.

Это еще одна распространенная процедура, требующая, чтобы шея кота была стабильной. Чтобы помочь владельцам подготовить своих кошачьих друзей, врач рекомендует стоять позади своего сидящего кота и держать его голову под немного поднятым углом обеими руками, а также гладить их, чтобы успокоить.

Далее она щиплет и поднимает шерсть Никса вдоль позвоночника, прежде чем снова успокоительно погладить его. Это не повредит кошке и хорошая подготовка к любым инъекциям, которые могут понадобиться.

При этой ветеринарке посоветовала как можно чаще касаться лап животного и ногтей, чтобы она потом не боялась подстригания когтей.

Наконец, она рассказала, как подготовить своего кота к содержанию полотенца, которое используется для всего, от забора крови до рентгеновского ограничения. Для этого она обмотала шею Никса полотенцем и подержала так недолго.

Врач подчеркнула: чем больше вы будете тренироваться со своим котом, тем спокойнее и продуктивнее будет ваш визит к ветеринару в следующий раз.

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