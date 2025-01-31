Почему не стоит одевать ошейник на кота: эксперт назвала три причины

Многие владельцы кошек одевают ошейник на своего кота – это может быть полезным инструментом, если он потерялся, также он сыграет свою роль в среде дикой природы.

Видео дня

Однако эксперт по поведению кошек Аманда Кэмпион, имеющая 30-летний опыт работы в этой сфере, предостерегла владельцев пушистых любимцев от такого шага. В своем видео на TikTok она назвала три причины, почему не стоит одевать кошек ошейник.

Ошейники "устарели" и больше не нужны

"Нет необходимости надевать на кошку ошейник – вместо этого вам следует поставить ей микрочип", – пояснила она.

Она добавила, что обычно в современном мире, если ваш кот потеряется, тот, кто его найдет, отвезет его к ветеринару или спасательному центру, который сможет идентифицировать его владельца, просто просканировав чип. "Давайте посмотрим в глаза правде, коты все равно могут потерять ошейники, и тогда [без чипа] невозможно будет идентифицировать, кому они принадлежат".

Опасность

Далее Аманда предупредила об опасности для здоровья кошек, которую представляют ошейники. "Я знаю кошек, которые были задушены и зацеплены на ветках и деревьях за ошейник, плохо подогнанный или не имевший защитного механизма", – рассказала она.

Колокольчик

"Это неприятно для чувствительного слуха кота", – объяснила она.

Но если вы все же переживаете за своего кота, выходящего свободно гулять на улицу, вы всегда можете надеть на нее "елизаветинский ошейник с рюшами". Он безечен, и поможет предупредить потенциальную жертву о приближении кота.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, что сырой корм может быть смертельно опасен для кошек.

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