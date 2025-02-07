Джастина Бибера назвали иконой зимнего стиля: фото образов

Иметь стильный вид зимой – задача со звездочкой, ведь приоритеты смещаются с моды на тепло и комфорт. Однако певцу Джастину Биберу в этом сезоне это удается достаточно успешно.

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Журнал Vogue, который называют Библией моды, назвал певца настоящим источником вдохновения, когда речь идет о зимних мужских образах. Секретом успеха музыканта издание назвало его канадское происхождение. Это не самая теплая страна в мире, поэтому ее жители знают, как одеваться одновременно тепло и эффектно.

Так в этот сезон Бибер отдавал предпочтение объемным вещам кроя оверсайз и многослойности. Таким образом подобранная одежда позволяет удерживать много теплого воздуха у тела. В некоторых ситуациях это даже избавляет от необходимости носить такие вещи сугубо для утепления, как шарф.

Кроме того, музыкант зимой не боится выбирать цветную одежду. Обычно даже женщины зимой предпочитают темные вещи. Но это только усиливает окружающую серость. Поэтому Бибер периодически добавлял в свои ансамбли разные цвета – салатовый зеленый, бледно-желтый, аквамариновый, бежевый или голубой.

Еще одна отличительная черта зимнего стиля певца – это объемная обувь. И речь даже не о массивных байкерских ботинках. Бибер постоянно появлялся на людях в меховых сапогах Loewe. Несуразная на первый взгляд пара позволяла сбалансировать образ, собранный из вещей оверсайз, и придавала ему более уютный вид. А что еще нужно зимой, кроме уюта теплых вещей?

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