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Джастина Бибера назвали иконой зимнего стиля: фото образов

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
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Джастина Бибера назвали иконой зимнего стиля: фото образов

Иметь стильный вид зимой – задача со звездочкой, ведь приоритеты смещаются с моды на тепло и комфорт. Однако певцу Джастину Биберу в этом сезоне это удается достаточно успешно.

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Журнал Vogue, который называют Библией моды, назвал певца настоящим источником вдохновения, когда речь идет о зимних мужских образах. Секретом успеха музыканта издание назвало его канадское происхождение. Это не самая теплая страна в мире, поэтому ее жители знают, как одеваться одновременно тепло и эффектно.

Джастина Бибера назвали иконой зимнего стиля: фото образов

Так в этот сезон Бибер отдавал предпочтение объемным вещам кроя оверсайз и многослойности. Таким образом подобранная одежда позволяет удерживать много теплого воздуха у тела. В некоторых ситуациях это даже избавляет от необходимости носить такие вещи сугубо для утепления, как шарф.

Джастина Бибера назвали иконой зимнего стиля: фото образов

Кроме того, музыкант зимой не боится выбирать цветную одежду. Обычно даже женщины зимой предпочитают темные вещи. Но это только усиливает окружающую серость. Поэтому Бибер периодически добавлял в свои ансамбли разные цвета – салатовый зеленый, бледно-желтый, аквамариновый, бежевый или голубой.

Джастина Бибера назвали иконой зимнего стиля: фото образов

Еще одна отличительная черта зимнего стиля певца – это объемная обувь. И речь даже не о массивных байкерских ботинках. Бибер постоянно появлялся на людях в меховых сапогах Loewe. Несуразная на первый взгляд пара позволяла сбалансировать образ, собранный из вещей оверсайз, и придавала ему более уютный вид. А что еще нужно зимой, кроме уюта теплых вещей?

Джастина Бибера назвали иконой зимнего стиля: фото образов

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как жена Джастина, модель Хейли Бибер застилизировала широкие штаны, чтобы выглядеть в них модно.

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