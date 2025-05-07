Что делать, если бутоны орхидеи опадают, не зацветая: объясняем

Одна распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы орхидей, - это опадение бутонов до того, как они успевают зацвести.

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Но, по словам экспертов, одна простая задача может все изменить, и это - опрыскивание орхидей, пишет OBOZ.UA.

Опрыскивание повышает влажность вокруг растения, предотвращая высыхание и преждевременное опадение бутонов. Орхидеи – тропические растения, и они процветают в теплых, влажных условиях, что довольно трудно обеспечить дома.

Обязательно используйте воду комнатной температуры и опрыскивайте утром, чтобы влага успела испариться.

Но следует избегать опрыскивания непосредственно цветов; сосредоточьтесь только на листьях и свисающих корнях. Вы также можете улучшить влажность воздуха, инвестируя в лотки для увлажнения и группируя растения вместе.

Лучшие условия для того, чтобы орхидея цвела красивыми цветами

Орхидеи предпочитают яркий, непрямой свет, поэтому размещайте их у окна, но подальше от палящего полуденного солнца. И избегайте сквозняков или размещения их вблизи радиаторов, что может высушить воздух и вызвать шок у растения.

Лучшая температура в комнате колеблется от 18 до 30°C днем, а ночью немного прохладнее.

Но имейте в виду, что колебания условий, особенно холодные сквозняки, могут вызвать стресс у орхидей и спровоцировать потерю бутонов.

Когда поливать орхидею

Поливайте только тогда, когда верхний слой компоста высохнет, и обеспечьте хороший дренаж, чтобы предотвратить гниение корней.

Подкормка раз в месяц специальным удобрением для орхидей в течение вегетационного периода (который сейчас продолжается) поддерживает цветение. Но чрезмерный полив или перекармливание могут нанести больше вреда, чем пользы, поэтому не переусердствуйте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем полить орхидеи, чтобы получить больше цветов.

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