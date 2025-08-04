Что делать, если трескается виноград: советы для новичков

Трещины на ягодах винограда – не только эстетическая проблема. Повреждения представляют серьезную угрозу для всего урожая. Из-за нарушения целостности кожицы возникает риск развития гнили, привлечения насекомых-вредителей, снижения качества ягод и потери части или и всего плодоношения.

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Причин такого явления может быть несколько, но независимо от происхождения проблемы, действовать нужно быстро и правильно. OBOZ.UA рассказывает, что делать, если трескается виноград.

Почему виноград трескается

Чаще всего растрескивание ягод возникает из-за резкого колебания влажности почвы. Если после длительной засухи внезапно проходят сильные дожди или виноград обильно поливают, растение поглощает слишком много воды. Кожура ягоды, которая развивалась в условиях ограниченной влаги, не выдерживает внутреннего давления, возникающего от чрезмерного притока сока, и трескается.

Еще одним фактором является нарушение питания куста, в частности недостаток калия и фосфора. Эти элементы отвечают за эластичность и прочность кожицы. Ее истончение из-за дефицита минералов приводит к снижению способности выдерживать нагрузки.

Также значение имеет сорт: некоторые виды винограда более склонны к растрескиванию. Кроме того, механические повреждения, грибковые заболевания, в частности оидиум, способны ослабить кожицу и ускорить ее разрыв.

Что делать

Трещины на ягодах не стоит игнорировать. Они быстро становятся очагом гнили, которая может распространиться на целую гроздь. Спелость и высокая сахаристость делают такие ягоды привлекательными для ос, а остатки сока – идеальной средой для грибковых инфекций.

Удалять поврежденные плоды лучше ножницами с тупыми кончиками. Отрывание пальцами нежелательно, потому что даже осторожное касание может повредить соседние ягоды, а высвободившийся сок будет способствовать заражению здоровой части гроздей.

Если степень поражения небольшая, достаточно удалить отдельные поврежденные ягоды. Но при массовом растрескивании целесообразно удалить всю гроздь, чтобы не допустить распространения инфекции. Особенно это важно для виноградников с большим количеством растений или для сортов, не имеющих высокой ценности.

Профилактика – лучшая защита

Чтобы избежать проблемы растрескивания, основное внимание следует уделять профилактике. Прежде всего, необходимо обеспечить стабильный водный режим – чрезмерное пересыхание почвы, а затем резкое увлажнение создают самые высокие риски.

Хорошо работает мульчирование или задернение вокруг корневой зоны, что помогает удерживать влагу равномерно. Полив лучше проводить через дренажные трубы, чтобы вода поступала постепенно.

В период налива ягод следует избегать азотных удобрений, вместо этого вносить фосфорно-калийные. Они укрепляют структуру тканей и обеспечивают формирование упругой кожицы. Стоит также следить за признаками грибковых заболеваний, особенно во влажную погоду, и при необходимости проводить обработку биофунгицидами, такими как Фитоспорин.

При сильном поражении виноградника целесообразно не только обрезать гнилые грозди, но и подкормить кусты внекорневыми микроэлементами. Это поддерживает общее состояние растения и уменьшает риски распространения болезней.

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