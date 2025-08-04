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Что делать, если трескается виноград: советы для новичков

Алина Милсент
NewsLife
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Что делать, если трескается виноград: советы для новичков

Трещины на ягодах винограда – не только эстетическая проблема. Повреждения представляют серьезную угрозу для всего урожая. Из-за нарушения целостности кожицы возникает риск развития гнили, привлечения насекомых-вредителей, снижения качества ягод и потери части или и всего плодоношения.

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Причин такого явления может быть несколько, но независимо от происхождения проблемы, действовать нужно быстро и правильно. OBOZ.UA рассказывает, что делать, если трескается виноград.

Почему виноград трескается

Чаще всего растрескивание ягод возникает из-за резкого колебания влажности почвы. Если после длительной засухи внезапно проходят сильные дожди или виноград обильно поливают, растение поглощает слишком много воды. Кожура ягоды, которая развивалась в условиях ограниченной влаги, не выдерживает внутреннего давления, возникающего от чрезмерного притока сока, и трескается.

Что делать, если трескается виноград: советы для новичков

Еще одним фактором является нарушение питания куста, в частности недостаток калия и фосфора. Эти элементы отвечают за эластичность и прочность кожицы. Ее истончение из-за дефицита минералов приводит к снижению способности выдерживать нагрузки.

Также значение имеет сорт: некоторые виды винограда более склонны к растрескиванию. Кроме того, механические повреждения, грибковые заболевания, в частности оидиум, способны ослабить кожицу и ускорить ее разрыв.

Что делать

Трещины на ягодах не стоит игнорировать. Они быстро становятся очагом гнили, которая может распространиться на целую гроздь. Спелость и высокая сахаристость делают такие ягоды привлекательными для ос, а остатки сока – идеальной средой для грибковых инфекций.

Удалять поврежденные плоды лучше ножницами с тупыми кончиками. Отрывание пальцами нежелательно, потому что даже осторожное касание может повредить соседние ягоды, а высвободившийся сок будет способствовать заражению здоровой части гроздей.

Что делать, если трескается виноград: советы для новичков

Если степень поражения небольшая, достаточно удалить отдельные поврежденные ягоды. Но при массовом растрескивании целесообразно удалить всю гроздь, чтобы не допустить распространения инфекции. Особенно это важно для виноградников с большим количеством растений или для сортов, не имеющих высокой ценности.

Профилактика – лучшая защита

Чтобы избежать проблемы растрескивания, основное внимание следует уделять профилактике. Прежде всего, необходимо обеспечить стабильный водный режим – чрезмерное пересыхание почвы, а затем резкое увлажнение создают самые высокие риски.

Хорошо работает мульчирование или задернение вокруг корневой зоны, что помогает удерживать влагу равномерно. Полив лучше проводить через дренажные трубы, чтобы вода поступала постепенно.

В период налива ягод следует избегать азотных удобрений, вместо этого вносить фосфорно-калийные. Они укрепляют структуру тканей и обеспечивают формирование упругой кожицы. Стоит также следить за признаками грибковых заболеваний, особенно во влажную погоду, и при необходимости проводить обработку биофунгицидами, такими как Фитоспорин.

При сильном поражении виноградника целесообразно не только обрезать гнилые грозди, но и подкормить кусты внекорневыми микроэлементами. Это поддерживает общее состояние растения и уменьшает риски распространения болезней.

Также OBOZ.UA публиковал практические советы, позволяющие повысить урожайность и улучшить качество винограда.

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