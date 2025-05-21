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Что добавить в кляр для отбивных, чтобы мясо было сочным и очень вкусным: всего два ингредиента
Отбивные – блюдо, которое можно готовить из любого мяса, а вот кляр для них кулинары советуют готовить из яиц, майонеза, муки, так блюдо будет очень сочным и мягким. А для того, чтобы мясо было еще более сочным, в кляр нужно добавить тертый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного кляра из майонеза, яиц и муки для сочного мяса.
Ингредиенты:
- Мясо – 400 г
- Соль, перец
Для кляра:
- Лук – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Майонез или сметана (20%) – 2 ст. л.
- Мука – 3 ст. л. (с горкой)
Способ приготовления:
1. Мясо отбейте, посолите, поперчите.
2. Кляр: взбейте яйца с майонезом, добавьте тертый лук, муку, перемешайте.
3. Обмокните каждый кусок мяса в кляр и пожарьте.
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