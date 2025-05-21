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Что добавить в кляр для отбивных, чтобы мясо было сочным и очень вкусным: всего два ингредиента

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт отбивных

Отбивные – блюдо, которое можно готовить из любого мяса, а вот кляр для них кулинары советуют готовить из яиц, майонеза, муки, так блюдо будет очень сочным и мягким. А для того, чтобы мясо было еще более сочным, в кляр нужно добавить тертый лук.

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Сочные отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного кляра из майонеза, яиц и муки для сочного мяса.

Рецепт кляра

Ингредиенты:

  • Мясо – 400 г
  • Соль, перец

Для кляра:

  • Лук – 2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Майонез или сметана (20%) – 2 ст. л.
  • Мука – 3 ст. л. (с горкой)

Способ приготовления:

1. Мясо отбейте, посолите, поперчите.

Кляр для отбивных

2. Кляр: взбейте яйца с майонезом, добавьте тертый лук, муку, перемешайте.

Как правильно готовить отбивные

3. Обмокните каждый кусок мяса в кляр и пожарьте.

Готовые отбивные

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