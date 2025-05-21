Что добавить в кляр для отбивных, чтобы мясо было сочным и очень вкусным: всего два ингредиента

Отбивные – блюдо, которое можно готовить из любого мяса, а вот кляр для них кулинары советуют готовить из яиц, майонеза, муки, так блюдо будет очень сочным и мягким. А для того, чтобы мясо было еще более сочным, в кляр нужно добавить тертый лук.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного кляра из майонеза, яиц и муки для сочного мяса.

Ингредиенты:

Мясо – 400 г

Соль, перец

Для кляра:

Лук – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Майонез или сметана (20%) – 2 ст. л.

Мука – 3 ст. л. (с горкой)

Способ приготовления:

1. Мясо отбейте, посолите, поперчите.

2. Кляр: взбейте яйца с майонезом, добавьте тертый лук, муку, перемешайте.

3. Обмокните каждый кусок мяса в кляр и пожарьте.

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