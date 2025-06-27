Какой предмет добавить в комнату, чтобы она казалась больше и светлее: интересное решение

Если ваш дом кажется маленьким и тесным, даже когда в нем все опрятно, не волнуйтесь, поскольку комнаты часто могут казаться квадратными, если их неправильно обустроить. Мы не часто об этом задумываемся, но естественный свет играет важную роль в нашей повседневной жизни, поскольку он может поднять настроение и сделать личное пространство более привлекательным.

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Многие люди блокируют естественный свет, попадающий в их дом, шторами, которые практичны зимой, но могут сделать комнату темной и неприветливой, особенно с наступлением более теплой погоды. Однако эксперты рассказали, что вы можете осветлить свое пространство и улучшить его, просто повесив жалюзи, пишет Express.

"Кроме изменения настроения вашего дома, жалюзи – это отличный способ визуально увеличить или уменьшить пространство. Для меньших комнат с низкой высотой потолка размещения жалюзи ближе к потолку привлечет ваш взгляд вверх и придаст ощущение высоты", – сказали эксперты.

Жалюзи пропускают больше света в ваш дом, что может сделать комнату более просторной и открытой, тогда как тяжелые шторы создадут впечатление закрытости.

Это также может иметь психологический эффект, поскольку вертикальные жалюзи могут сделать потолок визуально выше, тогда как горизонтальные ламели на ваших жалюзи могут сделать окна или стены визуально шире.

Как выбрать жалюзи, чтобы комната выглядела больше

При выборе жалюзи стоит помнить, что цвет невероятно важен. Светлые цвета сделают комнату визуально больше, тогда как темные будут иметь противоположный эффект.

Эксперт сказал: "Темные цвета сделают пространство меньше, уютнее и замкнутым, тогда как светлые цвета создадут ощущение более открытого и просторного пространства".

Темные жалюзи черного, темно-синего или темно-коричневого цвета будут поглощать больше света и затемнять пространство, что сделает комнату уютной и более замкнутой.

Однако светлые жалюзи (белые, кремовые или нежные пастельные тона) отражают больше естественного света и лучше сливаются с комнатой, что помогает расширить пространство.

Если вы используете смелые узоры или яркие цвета, они привлекут больше внимания к окну, из-за чего комната может казаться более загруженной, а иногда и загроможденной, если вы не выберете их тщательно.

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