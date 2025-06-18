Что добавить в почву, чтобы слизни не съели цветы: спасительное средство

Если в вашем саду обычно цветет много красивых цветов, то последнее, чего вы хотите, это чтобы слизни пришли и испортили их, потенциально нанеся непоправимый вред. Слизни часто грызут листья и стебли, а иногда даже сами луковицы.

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Чтобы избежать этого, существует ряд химических пестицидов, которые можно приобрести, но есть также эффективные натуральные решения. Так, одно природное средство поможет защитить ваши прекрасные садовые цветы от слизней, позволяя саду полноценно процветать этим летом, пишет OBOZ.UA.

Речь идет о гранулах овечьей шерсти. Эти удобные маленькие шарики растут, когда их поливают, и создают текстуру, которой слизни будут избегать любой ценой.

Гранулы из овечьей шерсти можно приобрести в садовых центрах и в интернет-магазинах. Вы можете использовать их, чтобы окутать цветы и другие культуры, уязвимые к слизням.

Слизни ненавидят текстуру шерсти и будут держаться от нее подальше. Кроме того, есть и другие преимущества использования шерстяных гранул, когда дело доходит до ваших садовых растений.

Они также действуют как удобрение с медленным высвобождением. Это объясняется тем, что овечья шерсть содержит азот, калий и другие питательные вещества, которые высвобождаются медленно, со временем питая ваши растения необходимыми им полезными веществами.

Также есть цветы и другие растения, которые вы можете посадить в своем саду, чтобы помочь отпугнуть слизней. Это растения с сильными ароматами, в частности розмарин, тимьян и лаванда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от слизней на огороде и в саду.

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