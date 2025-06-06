Как избавиться от слизней на огороде и в саду: простой способ

Слизни, если не контролировать их численность, могут представлять большую угрозу для огорода и сада, ведь они с аппетитом поедают различные растения, портя урожай. Впрочем, бороться с этими вредителями можно и без применения агрессивной химии.

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Как пишет издание Fajny Ogrod, помочь в борьбе со слизнями может натуральный напиток, который продается в каждом магазине. И это обычное пиво.

Секрет его эффективности заключается в том, что запах сброженного напитка привлекает слизней – они просто не могут устоять перед ним. И на эту слабость их можно поймать.

Налейте немножко пива в не очень глубокие стеклянные банки и расставьте их в нескольких местах на своем участке. Слизни сползутся на запах такого угощения и начнут падать внутрь банки. Выбраться по стеклянной поверхности наружу они уже не смогут.

Опорожнять такие пивные ловушки стоит ежедневно. Оптимальным временем для их обновления является вечер – выбросьте из всех банок пойманных слизней и налейте немножко свежего пива. Эти моллюски особенно активны в ночное время, поэтому они сами будут сползать на приманку, пока вы спите.

Впрочем, пивные ловушки – не единственный безопасный для растений способ борьбы со слизнями. Также хорошо работает создание препятствия – физического барьера, который ограничит их способность добраться до растений. Поэтому стоит просто насыпать гравий, древесную золу или опилки вокруг грядок.

Хорошо срабатывает и посадка между овощами растений, которые слизни не любят. Например, они не переносят запах лаванды. Заодно она является одним из самых эффективных растений-репеллентов, поэтому поможет бороться также с комарами и клещами. Другими растениями с похожими свойствами являются чеснок и шалфей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие садовые растения могут стать прибежищем для опасных клещей.

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