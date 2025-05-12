Что категорически нельзя делать с тюльпанами и нарциссами в мае

Многие садоводы не осознают, что они вредят своим весенним цветам в мае, допуская ошибку, которая может стоить им хорошего цветения в следующем году. Это касается, прежде всего, тюльпанов и нарциссов.

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Так, по словам Джудит Кокс, садовницы из Gardening Calendar, даже когда эти цветы начинают увядать, следует избегать их срезки в этот момент, пишет Express.

"Я знаю, что есть соблазн срезать нарциссы и тюльпаны, но попробуйте устоять. Вы можете срезать увядшие цветы, но не срезайте листья. Листья питают луковицы и очень важны для здоровья растения", - пояснила она.

Семена тюльпанов и нарциссов могут распространиться где угодно в вашем саду и легко сделать сад неопрятным, если они растут в неудобном месте.

Однако, если срезать тюльпаны и нарциссы после цветения, это прекратит их поставки семян, поэтому в следующем году вы не получите красивых весенних цветов.

И тюльпанам, и нарциссам нужно время, чтобы накопить энергию после цветения для следующего года, а обрезание листьев или луковиц приведет к отсутствию цветов в следующем году.

Лучше подождать, пока тюльпаны и нарциссы начнут увядать и отмирать естественным путем, что обычно происходит в конце июня, прежде чем трогать их.

Когда нарциссы или тюльпаны мешают саду, лучше замаскировать увядающие листья, посадив низкорослые многолетние растения, которые скроют их.

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