Что делать с отцветшими тюльпанами: советы для дачи

Из-за очень теплой второй половины апреля сезон тюльпанов в этом году в Украине проходит быстрее, чем всегда. А это значит, что вскоре любителям садоводства понадобится позаботиться о отцветших растениях.

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На самом деле просто удалить увядшие лепестки тюльпанов бывает недостаточно. OBOZ.UA разбирался, что делать с этими цветами, когда завершается их сезон.

Правильная обрезка отцветших тюльпанов важна для того, чтобы растение восстановило силы и подготовилось к зимовке и следующему сезону. Для этого все его силы должны быть направлены на укрепление луковицы. Чтобы справиться с этой задачей тюльпану нужны зеленые листья, которые будут получать солнечный свет. Поэтому после цветения с тюльпанов срезают только головку цветоноса вместе с увядшими лепестками. Побег, на котором рос цветок, и все листья должны остаться.

Чтобы помочь луковице лучше подготовиться к периоду покоя, ее можно подкормить калием и фосфором в небольшом количестве. И важно продолжать поливать в течение 2-3 недель.

Срезать наземную часть тюльпана можно, когда она полностью пожелтеет. Луковичные растения указывают этим на то, что корневая часть полностью созрела. Попытайтесь оторвать от такого растения листок. Если он легко отделяется, тюльпан готов к тому, чтобы его можно было выкопать для пересадки или хранения.

Пересаживают тюльпаны раз в несколько лет. Лучшее время для этого – конец июля или начало августа. Вынимать из земли их нужно аккуратно, чтобы не повредить. Поврежденные луковицы тюльпанов не подходят для хранения. Поэтому, если на них есть следы гниения или поражения грибком, их нужно утилизировать. Здоровые луковицы обеззараживают раствором марганцовки и хорошо просушивают, разложив на открытом воздухе, но в тени. Луковицы должны лежать в один слой и не касаться друг друга. Также в процессе их следует раз или два перевернуть.

Подготовленные луковицы тюльпанов хранят в темных и сухих помещениях. В теплый сезон температура там должна составлять 20-25 градусов, а с наступлением осени ее следует постепенно снизить до 15-17 градусов. В конце сентября – начале октября луковицы и "детки" цветка можно снова высадить в открытую почву.

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