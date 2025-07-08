Самые доступные города французской Ривьеры: назван топ-3

Отдых на французской Ривьере (ее еще называют Лазурным берегом) мы часто ассоциируем с роскошью и значительными затратами. Ницца, Канны, Сен-Тропе – самые известные и самые дорогие курорты Франции находятся именно здесь.

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Но опытные путешественники говорят, что здесь можно отдохнуть и достаточно бюджетно, если знать, куда ехать. О 3 таких доступных городах Лазурного берега рассказало издание Travel off Path.

Мантон

Мантон называют самым итальянским городом Франции. Он находится прямо на границе двух стран и выглядит так, словно только что сошел с винтажной открытки 1960-х годов. Его пастельные дома выстроились вдоль голубого моря, а на живописной набережной продается очень много мороженого.

Город находится в самом тихом уголке Ривьеры. Он предлагает своим гостям все то же средиземноморское очарование, но без пляжных клубов для VIP-персон, как в Сен-Тропе, или претенциозности Монако.

Да и остановиться здесь будет значительно дешевле. Этим летом бронирование современных апартаментов с двумя спальнями всего в нескольких шагах от набережной обойдется вам в 146 долларов на двоих.

Вильфранш-сюр-Мер

Княжество Монако знают, как одну из самых шикарных и дорогих стран мира. Но всего в получасе езды от него притаился спокойный курортный городок Вильфранш-сюр-Мер, где можно отдохнуть вполне бюджетно. Полюбуйтесь здесь пристанью для яхт, барочными церквями и идиллическим побережьем с целой россыпью колоритных бистро – всем лучшим, что предлагает Южная Франция.

Любителям морского отдыха стоит посетить Plage des Marinières – уютный песчаный пляж на берегу Средиземного моря. Здесь же можно вкусно пообедать свежими морепродуктами в местном ресторане.

Сейчас Вильфранш-сюр-Мер приобретает все большую популярность, поэтому цены здесь постепенно растут. Но пока здесь все еще можно снять комфортный гостиничный номер на двоих за 125 долларов в сутки.

Кань-сюр-Мер

Проедьте 30 минут на запад от Ниццы и вы попадете в живописный Кань-сюр-Мер – спокойное место для замечательных выходных. Минимум толпы, минимум движения, тихие пляжи и, что самое главное, очарование старой Европы в лучшем своем проявлении будут окружать вас.

Городок называют одним из самых красивых средневековых городов на средиземноморском побережье Франции. Представьте себе узкие мощеные дорожки и многовековые каменные дома, построенную рыбаками гавань, усеянную пришвартованными разноцветными лодками и даже замок на вершине холма в самой высокой точке муниципалитета.

На самом модном пляже города Plage de l'Hippodrome вы найдете отличные рестораны с вкусным антрекотом и знаменитым французским тартаром. А переночевать здесь можно за 65-70 долларов за ночь на одного взрослого гостя.

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