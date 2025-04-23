Неистребимые! Топ-10 неприхотливых растений, которые можно посадить во дворе

Украсьте свой внутренний дворик растениями, которые остаются зелеными, яркими и цветущими, не требуя тщательного ухода или постоянного полива.

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К счастью, некоторые растения не только красивы, но и практически неистребимы, по словам экспертов из дома и сада из Nth Degree. Они порекомендовали свои 10 лучших "неприхотливых, засухоустойчивых растений, процветающих в разных условиях", пишет Express.

Розмарин

Розмарин возглавляет список, поскольку он "нуждается в минимальном поливе после того, как он закрепится", и также является ингредиентом, который используется на кухне для придания аромата и уникального древесного вкуса многим блюдам.

Настурции

Не менее очаровательна настурция с ее ярким цветением веселых оттенков красного, оранжевого и желтого. Они не только украшают ваше патио цветом, но и высеваются своими силами, так что вам не придется беспокоиться об их пересадке каждого сезона.

Тимьян

Тимьян – еще одна любимая трава в саду, которую хвалят за то, что она "действительно не нуждается в уходе" и процветает в сухих, солнечных местах. Кроме декоративной привлекательности, чабрец также является универсальным кулинарным ингредиентом, дополняющим мясо и выпечку своим земляным, слегка мятным ароматом.

Седумы

Седумы, или очитки, – это небольшие суккуленты с мясистыми листьями, которые придают структуру и яркий цвет бордюрам патио и горшкам.

Они также прекрасны для дикой природы, предлагая пчелам и другим опылителям богатый источник нектара – и, что лучше, "они не нуждаются в много полива", что делает их идеальными для районов, подверженных засухе.

Плющ

Для тех, кто хочет придать измерению своему пространству, плющ является лучшим выбором для стен или решеток. Однако, по словам эксперта, время от времени следует наблюдать за ростом своего плюща, чтобы остановить его неконтролируемый рост, особенно если сажать его возле кирпичной кладки или окрашенных поверхностей.

Мелисса

Мелисса – неожиданная жемчужина из семейства мяты – на самом деле она "похожа на мяту, но пахнет лимоном", излучая свежий цитрусовый аромат, идеально подходящий для травяных чаев и выпечки.

Самшит

Самшит добавляет элегантности дизайна вашего патио благодаря аккуратным вечнозеленым листьям, которые можно обрезать в аккуратные формы или мягкие сферы.

Он "процветает в полутени", что делает его надежным выбором для садоводов, обрамляющих дверь патио или определяющих края, не занимая все пространство.

Слоновая трава

Мискантус – или слоновая трава – придадут вашему двору динамичности, а эксперты Nth Degree отмечают, что его "действительно тяжело убить, когда он пустил корни".

Лаванда

Лаванда известна своим классическим шармом, выразительным ароматом и цветом. Только не забудьте разместить ее на солнце и избегать чрезмерного полива, чтобы помочь ему процветать в течение летних месяцев.

Чемерицы

И, наконец, подумайте о морозниках – зимних цветущих растениях, которые "с легкостью выдерживают лед, ветер и дождь", чтобы ваш внутренний дворик оставался ярким даже в холодные месяцы, когда большинство других растений спят.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие растения не стоит сажать на даче.

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