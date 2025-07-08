Никогда не храните лук возле этого овоща: он быстро сгниет

Одним из кулинарных ингредиентов, который может довольно быстро испортиться, является лук, который используют во множестве различных рецептов.

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По словам специалистов, самая большая ошибка, которая может испортить ваш лук, заключается в хранении его рядом с другим очень популярным овощем, пишет Express.

Так, эксперт по хранению продуктов Крис Хассалл из Virtual College Netex дал советы по правильному хранению лука, чтобы он прослужил как можно дольше.

Его никогда не следует хранить в холодильнике, вопреки распространенному мнению, поскольку прохладная среда может привести к размягчению и быстрой порче.

"Холодные температуры могут увеличить превращение крахмала в сахар, в результате чего лук станет мягким или кашеобразным", – сказал он.

Эксперт посоветовал хранить лук в прохладном, сухом и темном месте, таком как кладовая или шкаф.

Он добавил: "Просто убедитесь, что он не лежит рядом с картофелем, поскольку лук может поглощать влагу из картофеля, из-за чего он быстрее будет портиться".

Лук также выделяет газ этилен, который может вызвать более быстрое прорастание картофеля.

Также следует избегать хранения лука в бумажных пакетах, поскольку они могут накапливать влагу, что приводит к образованию плесени и порче.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что делать, чтобы на луке не было стрелок.

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