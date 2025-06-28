Что можно посадить после озимого чеснока: урожай вас порадует

Озимый чеснок обычно созревает в середине лета, и уже сразу после уборки на этом же участке можно высаживать следующие овощи. Однако важно правильно выбирать культуры, чтобы не истощить землю, а наоборот – получить хороший урожай.

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Что стоит сажать после озимого чеснока, рассказал Instagram-блог "Семейный сад". Его эксперты назвали несколько растений, которые хорошо уродят на участке, где рос этот овощ, а также посоветовали, что сажать не стоит.

Хорошо уродят после озимого чеснока

Морковь

Корневая система моркови глубже, чем у чеснока, поэтому она будет получать пищу из не истощенных слоев почвы. Более того, сама наполнит ее полезными веществами. А от предшественника корнеплоду достанутся защита от вредителей, ведь жгучий овощ оставляет после себя вещества, которые отпугивают насекомых. Кстати, это работает и наоборот – морковь наполняет землю пищей, в которой в следующем сезоне хорошо развиваются зубцы чеснока.

Огурец

Огурцы часто страдают от грибковых заболеваний, а чеснок оставляет после себя вещества, которые подавляют развитие инфекций такого рода. К тому же после чеснока в почве остается достаточно много калия, который нужен для формирования крепких и сочных огурцов.

Молодой горох

Опасность для гороха представляют корневая гниль и тля. Однако участок, где раньше рос чеснок, такие проблемы предпочитают обходить стороной. Зато горох, как бобовая культура, обогащает почву азотом, который может выбрать во время роста чеснок.

Редька, черная редька, дайкон

Благодаря тому, что почва после чеснока почти не содержит избытка азота, редька и дайкон не прирастают ботвой, а сосредотачиваются на формировании корнеплодов. Для этого они также имеют хороший запас фосфора и калия в почве, который остается после чеснока.

Не стоит сажать после чеснока

А вот этим культурам после чеснока расти будет не очень хорошо, ведь им будет не хватать нужной пищи. К тому же перечисленные овощи страдают от тех же болезней, что и чеснок. К ним авторы блога отнесли:

любые сорта лука;

черемшу;

фасоль;

капусту средних и поздних сроков созревания;

репу.

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