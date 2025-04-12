Что можно сеять на огороде, когда холодно: список

Даже в прохладное весеннее время можно начать активную огородную работу. Как только верхний слой почвы прогреется хотя бы до температуры +5…+8 °C, а заморозки станут редкостью, можно смело начинать первые посевы.

Видео дня

Многие холодостойкие культуры прекрасно чувствуют себя в апрельскую прохладу и способны дать щедрый урожай еще до наступления летней жары. OBOZ.UA рассказывает, что можно сеять на огороде, когда погода еще не совсем весенняя.

Редис

Редис быстро прорастает даже при прохладных ночных температурах. Стоит дождаться, когда почва немного подсохнет после снега – и можно сеять. Чтобы собрать урожай не раз, опытные огородники рекомендуют высевать редис каждые 7–10 дней.

Совет: Выбирайте рыхлую почву и не забывайте о поливе. Чем равномернее режим увлажнения, тем вкуснее будет редис.

Морковь

Семена моркови прорастают уже при +4 °C. Посеять ее можно одноц из первых, и при правильном уходе уже в начале лета появится молодая морковь. Следует обратить внимание на глубину посева: оптимально – 1,5–2 см, с промежутком между семенами в 2–3 см.

Совет: Увлажняйте землю перед посевом и избегайте образования корки на поверхности.

Шпинат

Шпинат – выносливая зелень. Его семена всходят уже при +3 °C, а молодые листья можно использовать для салатов и гарниров уже через несколько недель после посева. Лучше всего он растет на влажной, но хорошо дренированной почве. Ранние посевы дают нежнейшие листья.

Лук на перо

Лук можно высевать в виде семян или сажать лук-севок. Он отлично выдерживает прохладу и быстро дает зеленое перо. Лучше всего развивается на солнечных грядках с легкой плодородной почвой.

Совет После посева накройте грядки тонким слоем перегноя или торфа для сохранения влаги.

Салат

Листовой и кочанный салат хорошо чувствуют себя при температуре от +5 °C. Их легко выращивать даже новичкам. Ранние сорта можно сеять в апреле, а для защиты от ночного холода укрывать агроволокном.

Совет: Сейте с интервалом в 10–14 дней – так будете иметь постоянный урожай молодых листьев.

Горошек

Зеленый горошек – еще один выносливый весенний овощ. Он хорошо растет при температуре +6…+8 °C, нуждается в солнце и умеренном поливе. Вкуснейший – молодой горошек, поэтому не стоит откладывать посев надолго. Используйте опоры – это облегчит сбор урожая и улучшит вентиляцию растений.

Укроп и петрушка

Семена укропа и петрушки прорастают медленно. Эти культуры хорошо выдерживают снижение температуры и предпочитают влажную, структурированную почву.

Совет: Замочите семена укропа в воде на несколько часов перед посевом – это ускорит прорастание.

Полезные советы для апрельских посевов

Подготовка грунта: тщательно перекопайте, разрыхлите, при необходимости добавьте перегной или компост.

Качественные семена: выбирайте только сертифицированные и свежие.

Глубина посева: соблюдайте рекомендации на упаковке – слишком глубоко сеять не стоит.

Полив: обеспечьте регулярное, но не чрезмерное увлажнение.

Агроволокно или пленка защитят молодые растения от возможных заморозков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как вырастить прованские травы дома на огороде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.