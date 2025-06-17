Что надо обязательно делать с комнатными растениями, чтобы они хорошо росли: одно простое задание

Комнатные растения могут принести много пользы в дом, но только если за ними хорошо ухаживать в ответ. По словам эксперта, одна простая задача может помочь им "лучше дышать" и "выглядеть лучше".

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Алекс Роррисон-Лич, эксперт по уборке, рассказал, что комнатные растения очень легко собирают пыль и их следует регулярно очищать, чтобы способствовать здоровому росту, пишет Express.

"Пыль и грязь на ваших растениях также могут привлекать вредителей, таких как паутинные клещи и трипсы, поэтому поддержание их чистоты также является ключом к предотвращению заражения", – пояснил он.

На рынке есть много доступных салфеток из микрофибры. Перед их использованием, сначала протрите листья сухой тряпкой и просто вытрите любую пыль, которая могла на них собраться.

"Использование сухой ткани эффективно удаляет поверхностную пыль, поскольку статический заряд крошечных микроволокон будет притягивать и удерживать пыль", – сказал эксперт.

Эти салфетки очень мягкие, поэтому они прекрасно подходят для обработки деликатных листьев, чтобы избежать его разрыва или повреждения, а также имеют низкий уровень ворса, то есть они не будут оставлять волокон или частиц ворса на листьях вашего растения.

Далее смочите ткань теплой водой и тщательно пройдитесь по растению еще раз.

Избегайте использования любых бытовых средств при чистке комнатных растений, поскольку агрессивные химикаты могут закупоривать поры листьев, препятствуя дыханию и потенциально вредя вашему растению.

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