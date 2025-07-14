Что надо обязательно сделать в саду в июле: это не займет много времени

Одной из важных задач, которую садоводы не должны игнорировать в этом месяце, является удаление отцветших цветов.

Видео дня

Согласно The Sunday Gardeners, независимому веб-сайту с советами и рекомендациями по садоводству, даже самые занятые садоводы могут извлечь пользу, выделив несколько минут на эту задачу. "Чтобы сохранить летние растения и клумбы в лучшем состоянии и продлить цветение, важно удалять отцветшие цветы", - отметили эксперты.

Июль знаменует собой критический этап вегетационного периода, когда многие растения начинают уставать после первого цветения. Как только цветок отцветает и начинает давать семена, энергия растения переходит от цветения к размножению.

Этот естественный процесс часто приводит к тому, что растение замедляет или вообще прекращает производить новые цветы.

Удаление этих отцветших цветов сигнализирует растению, что ему следует продолжать сосредотачиваться на росте и цветении, а не на развитии семян.

Своевременно обрезая старые цветочные головки, садоводы могут стимулировать новый цикл цветения, продлевая цветение растения до конца лета, а иногда даже дольше.

Эта быстрая задача поможет вашим растениям оставаться яркими, экономить энергию и обеспечивать цвет в течение оставшейся части сезона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как защитить свой сад от вредителей без химии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.