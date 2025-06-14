Что не стоит делать с газоном в июне: так вы можете спасти траву от жары

Эксперты призывают садоводов прекратить косить газоны так часто, чтобы трава, полевые цветы и другие растения, полезные для пчел, могли спокойно расти.

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Это поможет поддержать окружающую среду в вашем регионе, поскольку обеспечит больше нектара опылителям, численность которых сокращается, таким как божьи коровки, бабочки и, конечно же, шмели. К тому же, отказ от скашивания травы в июне не только помогает дикой природе, но и может сохранить ваш сад красивым даже при жаркой погоде, пишет Express.

"Вы увидите, что даже в самую лютую засуху полевые цветы будут оставаться зелеными и продолжать цвести, тогда как травы впадают в состояние покоя и буреют", – сказал он.

Наличие большего количества опылителей и полевых цветов в вашем саду не только делает его вид впечатляющим, но и отсутствие скашивания может позволить траве отдохнуть, чтобы подготовиться к лету.

Частое скашивание газона может создавать стресс для травы из-за повышения температуры, поэтому, если дать отдохнуть в июне, это даст ей шанс восстановиться и стать намного гуще.

Некоторые полевые цветы, такие как клевер, также могут естественным образом удобрять почву большим количеством азота, что также помогает траве расти гораздо крепче.

Длинная возможность траве расти также помогает газону развить более глубокие корни, что может помочь ему удерживать больше воды и стать более устойчивым к засухе.

Газоны часто желтеют и становятся пятнистыми летом из-за нехватки воды, но если воздержаться от скашивания сейчас, это может помочь укрепить траву и улучшить ее здоровье до наступления жаркой погоды.

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