Что нельзя делать, если хотите, чтобы ваша собака спала ночью: топ-3 запретов

Если вам трудно приучить свою собаку спать всю ночь, есть довольно простое решение этой проблемы.

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Рене Пейшенс, специалист по поведению собак, поделилась в TikTok своими лучшими советами. Основательница Paws Academy считает, что многие владельцы домашних животных совершают три ошибки, когда дело доходит до сна.

Расположение

Рене объяснила в своем первом пункте, что вы вполне можете ошибиться, позволяя своему щенку спать, где он хочет. Поэтому, если ваш щенок дремлет под столом, на диване или у вас на руках, он не усваивает, что кровать или клетка и т.д. – это место, где можно полностью отключиться.

Рене добавила, что со временем из-за этого вашей собаке будет труднее освоиться в нужном вам пространстве. Чтобы решить эту проблему, когда ваш любимец засыпает вне своей кровати, следует осторожно переместить его в кровать или клетку, прежде чем он глубоко заснет.

Реплики

Непоследовательное использование подсказок может создавать вам больше работы, продолжила Рене. "Если вы говорите "успокоиться" одним вечером, "ложиться спать" следующим вечером, а затем "время спать", как ваш щенок будет знать, что вы его просите сделать?" — спросила Рене своих подписчиков.

Вместо этого эксперт предлагает выбрать одну подсказку и придерживаться ее, всегда сочетая ее с тем же распорядком дня и пространством.

Возбуждение

Если ваш щенок считает, что период перед сном — это время для объятий, игрушек или последней игры, он не захочет расслабляться.

Поэтому стоит создать одинаковый ежедневный ритуал успокоения.

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