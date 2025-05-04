Что нельзя сажать после огурцов: правила для огородников

Огурцы – один из самых популярных овощей для выращивания на собственном огороде. Они несложны в уходе и дают действительно хороший урожай. Однако чтобы земля на участке оставалась плодородной, важно знать, что нельзя высаживать после огурцов.

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О правилах севооборота узнавал больше OBOZ.UA. Рассказываем, что лучше не сажать после огурцов, а каким культурам такая последовательность пойдет только на пользу.

Что не стоит сажать после огурцов

В первую очередь важно избегать тех овощей, которые нуждаются в тех же питательных веществах, а также страдают от тех же вредителей и болезней. Так капуста после огурцов точно не получит необходимый ей азот. А помидоры обязательно подхватят те же грибковые болезни, которыми болели огурцы, например фузариоз. Также не стоит высаживать огурцы после других тыквенных культур – они близкородственны между собой, имеют одинаковые потребности и страдают от схожих проблем.

После каких культур не стоит сажать огурцы

И опять же, любые тыквенные культуры станут плохими предшественниками для огурцов. Не стоит высаживать их там, где в прошлом году росли кабачки, патиссоны, тыквы и т.д. Они точно обменяются между собой болезнями, если в почве сохранится хоть малейший возбудитель. Так же овощ будет плохо чувствовать себя на грядке, где выращивали дыни и арбузы.

Что можно высаживать после огурцов

Поскольку этот овощ истощает из почвы запас азота, логично в следующем году на том же месте насеять бобовые. Эти культуры, напротив, насыщают землю этим элементом. Хорошо будут чувствовать себя на бывшей огуречной грядке также картофель, морковь, свекла или сельдерей. Особенно если вы предварительно обогатите землю с помощью сидератов. На восстановление баланса питательных веществ в субстрате после огурцов уходит примерно два года. После этого на том же месте снова можно высаживать тыквенные культуры.

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