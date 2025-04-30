Все очень просто: как поливать огород, чтобы увеличить урожай

Полив помогает поддерживать баланс между потребностями растений, особенностями погоды и возможностями почвы. В условиях жаркого лета грамотно организованный полив может увеличить урожай в разы.

Видео дня

Поливая правильно, вы не только сохраняете растения, но и помогаете им расти здоровыми, сильными и урожайными. Как поливать огород, чтобы увеличить урожай читайте в материале OBOZ.UA.

Как правильно поливать огород

Вода участвует во всех процессах растения: от прорастания семян до формирования плодов. Она транспортирует питательные вещества, охлаждает ткани в жару, обеспечивает тургор (напряжение клеток) и помогает сохранять структуру листьев. Но важно не просто поливать – а делать это правильно.

Полив под корень, а не по листьям

Влага на листьях – это "приглашение" для грибковых болезней. Все овощи, особенно помидоры, огурцы, капусту поливают под корневую систему.

Время имеет значение

В жару поливать следует только утром или вечером. Полив в разгар дня может "сварить" растение, или же вода быстро испарится, не успев увлажнить почву.

Глубина полива

Новопосаженную рассаду достаточно увлажнить поверхностно. Но для зрелых растений нужно увлажнять почву глубоко, до 15-20 см, чтобы стимулировать развитие глубоких корней.

Мульчирование

Солома, опилки или скошенная трава сохранят влагу и замедлят испарение. Особенно это важно для томатов, перца, баклажанов.

Рыхление после полива

Когда влага насыщает верхний слой почвы, он уплотняется и образуется корка. Важно после полива осторожно разрыхлить землю, не травмируя корни.

Температура воды

Идеально, если вода для полива имеет температуру от +18°C. Холодная вода вызывает стресс. Для этого используют темные емкости для сбора воды, прогреваемые на солнце.

Для смягчения воды можно добавить несколько капель лимонного сока или использовать дождевую воду, если есть возможность.

Основные ошибки при поливе

Если поливать только "для галочки", вода не достигает корней, но сорняки хорошо себя чувствуют. В жару это чревато потерей завязей, болезнями томатов, горькими огурцами и уменьшением урожая капусты.

Переувлажнение приводит к загниванию корней, вымыванию питательных веществ, закислению почвы. Зрительно кажется, что растение "стоит в воде" – на самом деле оно задыхается. В таких случаях следует создать отводные борозды или дренажные канавки для оттока воды.

Полив растений:

Обожают влагу: капуста, шпинат, редис, салат, укроп, сельдерей. Полив проводят каждые 4-6 дней, особенно в период формирования листьев и корнеплодов.

Огурцы, помидоры, перец, баклажаны, чеснок любят влагу, но без излишка. Достаточно 1 раз в неделю производить глубокий полив. Чрезмерность вредит не меньше, чем недостаток.

Картофель, свекла, спаржа, ревень, фасоль – полив умеренный и редкий. Им важен кислород в почве, а не избыток воды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения на участке способны отпугивать клещей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.