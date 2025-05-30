Что нельзя сажать возле моркови: какие 'враги' портят урожай

Один из овощей, которые действительно легко выращивать на собственном огороде – это морковь. Она не вызывает больших сложностей в уходе и прекрасно чувствует себя в наших климатических условиях. Однако неправильное соседство может испортить урожай.

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Некоторые растения, выращенные на соседних грядках, могут влиять на развитие и насыщение моркови питательными веществами. А еще ухудшать вкус корнеплода, делая его горьким. OBOZ.UA рассказывает, какие культуры являются нежелательными соседями для моркови.

Другими негативными эффектами от нежелательного соседства является ухудшение качества почвы и насыщенности ее питательными веществами. А еще некоторые другие корнеплоды могут конкурировать с морковью за жизненное пространство. Вот три культуры, которые лучше посадить подальше от морковной грядки.

Хрен

Мощная корневая система хрена быстро вытягивает из почвы питательные вещества, которые также нужны моркови, а еще потребляет много воды. Еще одна негативная особенность этого овоща – чтобы выиграть в борьбе за жизненное пространство, он выделяет вещества, которые подавляют рост других растений. Для моркови это означает ухудшение вкуса, ослабление жизненных сил растения и неправильное формирование корнеплодов.

Свекла

Как и моркови, свекле для эффективного роста нужны азот, калий и фосфор, а значит они будут конкурировать за эти вещества. К тому же большая по размеру ботва свеклы будет закрывать для моркови столь необходимое ей для правильного развития солнце. Такое соседство ведет к тому, что корнеплоды моркови вырастают тоньшими и меньшими по размеру, растение растет медленно и плохо развивается.

Укроп

Это ароматная зелень также является прямым конкурентом моркови за ресурсы. Укроп растет очень быстро, поэтому потребляет минералы и воду быстрее, чем его соседи. А еще, как и хрен, он выделяет вещества, способные подавлять рост моркови – это очевидным образом ухудшает урожайность корнеплода. Укроп вообще стоит выращивать на расстоянии от любых растений, которые выращивают ради корней.

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