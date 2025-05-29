Что обязательно надо сделать с клубникой в июне: иначе не получите хороший урожай

Если вы выращиваете клубнику, есть важный нюанс, который вам следует учесть с наступлением июня. Тем, кто выращивал ее в помещении, эксперты по садоводству советуют перенести растения на улицу на следующей неделе, чтобы обеспечить здоровый рост и образование плодов.

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Часто ее сначала сажают в контейнеры для выращивания в контролируемой среде, такой как теплица, чтобы стимулировать раннее плодоношение, пишет OBOZ.UA.

Хотя эти условия могут быть благоприятными для роста растений, длительное пребывание в помещении может привести к ослаблению и снижению качества плодов. Пересадка клубники на улицу обеспечивает растения естественным солнечным светом и циркуляцией воздуха, что способствует более сильному росту и лучшему развитию плодов.

Важно постепенно акклиматизировать растения к внешним условиям, выставляя их на улицу на несколько часов ежедневно, увеличивая продолжительность в течение недели.

Этот процесс помогает предотвратить шок от пересадки и позволяет растениям адаптироваться к более прохладной, менее влажной среде.

Выбор солнечного места с хорошо дренированной почвой является решающим для растений клубники. Она хорошо растет на полном солнце и требует слегка кислой, плодородной почвы.

Если температура неожиданно падает, использование пленки или садового флиса может обеспечить защиту от потенциальных поздних заморозков. Нанесение слоя соломы или сосновой хвои вокруг растений сохраняет влагу, держит плоды чистыми и уменьшает риск гниения.

Чтобы избежать распространения болезней, заменяйте растения каждые три года, создавая новую грядку в другом месте.

Регулярный полив также является важным, особенно во время засушливых периодов, чтобы обеспечить надлежащее увлажнение растений для роста.

Летняя клубника является самым популярным сортом для выращивания и производства самых больших плодов. Она имеет короткий, но обильный период плодоношения, который длится две-три недели.

Поливайте новые растения часто, пока они приживаются. Растения в контейнерах, особенно подвесные корзины, нуждаются в регулярном поливе независимо от погоды, поскольку небольшое количество компоста очень быстро высыхает.

Клубника нуждается в регулярном уходе, чтобы обеспечить вам наилучший урожай. Следует держать их чистыми от сорняков и обязательно поливать в засушливые периоды.

Следуя этим простым советам с наступлением июня, вы можете быть уверены, что ваша клубника даст хороший урожай.

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