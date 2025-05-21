Как спасти клубнику от слизней: добавьте в почву один натуральный элемент

Май - увлекательное время для садоводов, поскольку клубника начинает плодоносить, но зеленые ягоды могут привлечь слизней, которые хотят полакомиться вашим урожаем.

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Слизней привлекает мягкие листья, которые легко есть, и сладкие плоды, что делает только что клубнику очень уязвимой мишенью. Однако Пол, садовод и основатель блога The Green Fingered Blog, поделился простым способом остановить слизней, которые едят вашу клубнику, - это положить солому на почву, пишет Express.

"Я расстелил солому на грядке, чтобы развивающиеся плоды лежали на ней. Это предотвращает попадание на землю, поэтому они чистые и сухие. Также это помогает предотвратить их гниение и затрудняет их поедание слизнями. Я сделал то же самое с теми растениями, которые выращиваю на патио в контейнерах", - рассказал эксперт.

Солома является одним из лучших природных средств защиты от слизней, поскольку она очень шероховатая и сухая, что невероятно раздражает этих вредителей, когда они по ней ползают.

Слизни могут выживать только во влажной среде, а солома значительно усложняет их существование, поскольку она удаляет лишнюю влагу с участка. Это также создает физический барьер между плодами и почвой, поэтому слизням будет труднее добраться до ягод.

Как использовать соломенную мульчу для защиты клубники

Для начала вам понадобится соломенная мульча, такая как ячмень. Не покупайте сено и не используйте солому, предназначенную для подстилки животным, поскольку она часто влажная, что может способствовать образованию плесени.

Подготовьте клубнику, прополов участок, и хорошо полейте растения, поскольку это поможет закрепить солому, чтобы ее не легко сдувало ветром.

Затем все, что вам нужно сделать, это расстелить тонкий и рыхлый слой соломенной мульчи под клубникой, но оставить немного места вокруг основания растения.

Если вы хотите, чтобы гроздья плодов лежали непосредственно на соломе, а не на почве. Не наносите соломенную мульчу слишком толсто, поскольку она может легко сбиваться в комки и препятствовать воде достигать корней.

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