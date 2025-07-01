'Проект 'Аве Мария': вышел трейлер нового фильма с Райаном Гослингом

Представьте, что вас против вашей воли отправили в космос с миссией спасти человечество, хотя вы отказывались от этого до последнего, а теперь не знаете, что вам делать. Именно в таких обстоятельствах оказывается герой Райана Гослинга в фильме "Проект "Аве Мария", который должен выйти весной.

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Трейлер комедии был опубликован на YouTube-канале студии Amazon MGM Studios, которая занимается производством и дистрибуцией картины. Менее чем за сутки ролик собрал более 5 миллионов просмотров.

Описание фильма гласит: "11,9 световых лет от дома, учитель 6 класса, 1 шанс спасти нас всех". Это максимально кратко передает сюжет комедии, созданной по одноименному роману Энди Уира. Действие и книги, и фильма происходит в недалеком будущем. Школьный учитель Райланд Грейс приходит в себя на борту космического корабля. Страдая амнезией после длительной комы, он постепенно начинает вспоминать, как работал простым школьным учителем, пока за ним не пришли чиновники, решившие отправить его в звездную систему Тау Кита, расположенную на расстоянии почти 12 световых лет от Земли.

Все дело в том, что ученые зафиксировали постепенное умирание всех звезд, кроме Тау Кита. Это угрожает существованию человечества. А найти решение можно, только изучив, почему только эта звезда не начала тускнеть. Почему-то для этой миссии выбирают Райланда, хотя он активно сопротивляется таким амбициозным планам.

Кроме Гослинга, которому досталась главная роль, в "Проекте "Аве Мария" приняла участие Сандра Гюллер ("Анатомия падения", "Мюнхен", "Неидеальный мужчина"). Именно она воплотит Еву Стратт, которой поручено уговорить упрямого учителя отправиться на поиски спасения.

Режиссерами ленты выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по мультфильмам "Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек", и оскароносному "Человек-паук: Вокруг вселенной". Сценарий написал Дрю Годдард, который ранее адаптировал роман Уира "Марсианин".

Мировая премьера "Проекта "Аве Мария" намечена на 20 марта 2026 года. Выйдет ли лента в украинский прокат, пока неизвестно.

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