Netflix не пожалеет денег: что известно о продолжении 'Однажды в Голливуде'

Стриминг Netflix, который объявил о своем намерении снять спин-офф самой свежей на сегодня ленты Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", упустил в прессу первые подробности проекта. Судя по этим данным, его масштабы будут действительно впечатляющими.

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Издание ITC, которое собрало сведения о предстоящем фильме Квентина Тарантино и Дэвида Финчера, в первую очередь отметило, что лента будет иметь действительно большой бюджет. По данным Калифорнийской кинокомиссии, фильм о приключениях каскадера Клиффа Бута, который пока не имеет названия, получил 20 миллионов долларов налоговых льгот. Это самая большая сумма, которую Калифорния когда-либо выделяла на кинопроизводство.

При том, что Netflix, еще не подтверждал официально запуска спин-оффа "Однажды в Голливуде", в прессе уже циркулирует немало слухов, связанных с ним. В частности, режиссером проекта называют постановщика "Бойцовского клуба" и триллера "Семь" Дэвида Финчера. А сценарием занимается Квентин Тарантино. Главную роль в ленте должен исполнить Брэд Питт, который воплощал Клиффа Бута в оригинальном фильме.

По данным инсайдеров, съемки будут действительно масштабными. Датой их старта называются 28 июля этого года. Закончить команда планирует 16 января 2026 года. В каст спин-оффа должны войти 128 актеров и около 4000 статистов, а на площадке будут работать 428 членов съемочной группы. Предварительная оценка стоимости съемочного периода – 106 миллионов. Но это лишь часть бюджета, в который также должны войти постпродакшен и маркетинговая кампания. По слухам, которые появлялись ранее, Тарантино продал Netflix сценарий продолжения своей истории за 20 миллионов долларов.

Работу над проектом косвенно подтвердил журналистам Брэд Питт. На премьере своей новой ленты "Формула-1", он сказал, что действительно речь идет о сценарии Тарантино. "Это эпизод, а не продолжение, персонажа из фильма "Однажды в Голливуде". Он не хотел режиссировать его на том этапе, поэтому вмешался наш друг Дэвид Финчер", – сказал актер.

Что касается каста, то в нем зритель увидит немало звезд. Сейчас есть информация, что в фильме будут сниматься Карла Гуджино ("Падение дома Ашеров"), Яхья Абдул-Матин II ("Стражи"), Элизабет Дебики ("Корона") и Скотт Каан (Терк Меллой в "Трилогии Оушена"). Критики считают это знаком того, что взгляд Финчера на ленту будет отличаться от взгляда Тарантино.

При этом ходят слухи, что на площадке появится и главный герой "Однажды в Голливуде" – Леонардо Ди Каприо. Но на этот раз у него будет эпизодическая роль. Даже называют сумму гонорара за камео – 3 миллиона долларов. Ходили слухи, что вернуться в ленту готова и Марго Робби.

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