'Знакомство с Факерами': известно, кто вернется в четвертом фильме

Более 10 лет прошло после последнего фильма серии Universal "Знакомство с Факерами". Стало известно, что актер Оуэн Уилсон возвращается к культовой роли.

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Возвращение истории стало возможным благодаря сценаристу и режиссеру Джону Гамбургу, который работал и над всеми предыдущими частями. Universal уже объявила дату премьеры, сообщает Hollywood Reporter.

Оуэн Уилсон возвращается к роли, которая принесла ему признание в 2000-х. В фильме также будут сниматься Бен Стиллер и Роберт де Ниро.

В актерский состав вернется Терри Поло, которая снималась в трех предыдущих частях. Стало известно, что к ленте присоединится и поп-звезда и номинантка на "Оскар" Ариана Гранде.

На этот раз сценарист Джон Гамбург также выступит режиссером. Премьера фильма запланирована на 25 ноября 2026 года, дистрибуцией будут заниматься Universal и Paramount Pictures.

Напомним, первый фильм, "Знакомство с Факерами" (2000), рассказывал о медбрате Греге Фокере (Стиллер), который пытается получить одобрение будущего тестя (Де Ниро). Сюжет сиквелов постепенно расширялся: в "Знакомстве с Факерами" (2004) появились персонажи Дастина Хоффмана и Барбры Стрейзанд, а "Маленькие Факеры" (2010) сосредотачивался уже на отцовстве и детях.

Оуэн Уилсон сыграл бывшего жениха героини Поло – идеального на первый взгляд мужчину: богатого, привлекательного, любимца родителей, с талантом к столярному делу. Его персонаж появлялся во всех трех частях, и актер снова вернется к этой роли.

Хотя основные сюжетные линии нового фильма держат в тайне, The Hollywood Reporter сообщает, что ключевой конфликт будет связан с сыном героев Стиллера и Поло, который обручается с женщиной, которая ему, по мнению родителей, не подходит. Ее роль исполнит Ариана Гранде.

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