'Отдел нераскрытых дел': о чем новый хитовый сериал на Netflix

Уже вторую неделю подряд в топе по просмотрам на Netflix удерживается шотландский сериал "Отдел нераскрытых дел". Неонуарный детектив можно посмотреть буквально за один день и он действительно привлек внимание зрителей, оказавшись как в украинском так и в глобальном топе.

Видео дня

OBOZ.UA узнал больше о проекте. Рассказываем о сюжете сериала, который в оригинале называется Dept Q., а также о его главных героях, создателях и отзывах критиков.

Сюжет

"Отдел нераскрытых дел" базируется на серии детективов датского писателя Юсси Адлера-Олсена. В Дании их уже экранизировали в рамках кинофраншизы "Мистериум". Однако в сериале действие перенесено из Дании в Шотландию.

По сюжету, успешный детектив полиции Эдинбурга Карл Морк, которого играет Мэтью Гуд, попадает в трагический инцидент. Во время перестрелки с его участием погибает офицер полиции, а напарник Карла вследствие ранения остается парализованным. Вернувшись на службу после реабилитации, детектив оказывается в новом для себя подразделении – департаменте Q, который занимается "холодными делами", то есть нераскрытыми преступлениями. Морку доверяют возглавить новосозданное подразделение.

Вместе с Карлом в команде оказываются бывший сирийский полицейский, а ныне беженец Акрам Салим (Алексей Манвелов), молодая курсантка Роуз (Леа Бирн), психотерапевт доктор Рэйчел Ирвинг (Келли Макдональд) и другие изгои правоохранительной системы. Вместе им предстоит расследовать исчезновение прокурора Мерритт Лингард, о которой нет никаких известий вот уже четыре года. В процессе расследования Карл глубже познает самого себя и преодолевает свою психологическую травму.

Авторы сериала

Шоураннером, сценаристом и режиссером проекта выступил американец Скотт Фрэнк, который в 2020 году создал для Netflix еще один нашумевший хит – драму "Ферзевый гамбит" с Аней Тейлор-Джой. Кроме того, он писал сценарии для фильмов "Особое мнение", "Марли и я", "Росомаха" и "Логан". Адаптировать сценарий ему помогал шотландский писатель и сценарист Стивен Гринхорн.

Чтобы придать истории более готическую атмосферу, он перенес его действие из Копенгагена в Эдинбург и окрестности. Темные улицы шотландской столицы, полузаброшенный подвал, как место, где работают герои шоу – все это создает напряженную атмосферу. Критики также отмечают, удачно подобранный актерский ансамбль шоу. Помимо постоянного напряжения, "Отдел нераскрытых дел" предлагает зрителю глубокие психологические портреты своих героев.

Критики назвали новый хит Netflix "отличной криминальной драмой". А дуэт Гуда и Манвелова – прекрасным образцом контрастных персонажей, усиливающих друг друга. При этом расследование исчезновения прокурора здесь служит лишь фоном для их взаимодействия и раскрытия характеров.

Сколько длится сериал

Несмотря на то, что "Отдел нераскрытых дел" предлагает зрителю завершенную историю, он может получить продолжение. Ведь литературный первоисточник состоит из нескольких книг, которые могут лечь в основу следующих частей.

Между тем, шоу, которое вышло на Netflix 29 мая, пока вполне вписывается в концепцию мини-сериала. Оно состоит из 9 эпизодов продолжительностью от 42 до 71 минуты. То есть полностью посмотреть "Отдел нераскрытых дел" можно за один выходной день.

Ранее OBOZ.UA рассказывал все подробности о предстоящем сериале "Американская история любви", который может стать следующей сенсацией у любителей телевизионных шоу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.