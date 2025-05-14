Что необходимо сделать в мае с малиной, чтобы получить щедрый урожай: один нюанс

Кусты малины, как правило, очень легко выращивать в садах, но есть одна задача, которую нужно выполнить в мае, чтобы получить щедрый урожай.

Видео дня

Садоводы отмечают, что малину нужно удобрять сразу после того, как она начнет цвести, ведь в этот период она больше всего в этом нуждается, пишет OBOZ.UA.

Цветы малины начинают появляться в мае, и со временем они превращаются в плоды, которые идеально подходят для сбора летом.

Май - решающее время для выращивания малины, поскольку ей нужно много питательных веществ, чтобы превратить их в энергию, необходимую для получения здоровых цветов, которые превратятся в крупные ягоды.

Однако, подпитка малины не обязательно должна быть сложным процессом, поскольку вы можете помочь ей с помощью хорошего слоя компостной мульчи.

Мульчирование - это простая садоводческая практика распределения слоя органического вещества вокруг растения для его защиты и питания. Просто распределите компост вокруг основания каждого куста малины, но не допускайте, чтобы мульча касалась побегов, поскольку это может ограничить поток воды к растению.

Компост будет медленно высвобождать питательные вещества в почву, чтобы помочь малине получить энергию, необходимую ей летом.

Малина также, как правило, требует много калия весной, поскольку это питательное вещество, ответственное за развитие цветения. Поэтому обязательно подкармливайте ее удобрениями с высоким содержанием калия, такими как удобрения для помидоров.

После того, как вы подкормите малину, тщательно полейте ее, чтобы компост хорошо смешался с почвой, и повторяйте это регулярно до сбора урожая.

Если вы уделите время удобрению малины и правильному поливу ее в мае, это обеспечит вам получение крупных ягод, которые будут полны вкуса с наступлением лета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить малину весной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegramи Viber, чтобы быть в курсе последних событий.