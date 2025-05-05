Урожай будет максимальным: чем подкормить малину весной

Весна – ключевой период в выращивании малины. Именно сейчас формируются побеги, которые летом дадут урожай. И если первые два года после посадки куст берет питательные вещества из почвы самостоятельно, то в дальнейшем без подкормки урожайность постоянно снижается.

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Весенняя подкормка – не желанная, а обязательная. OBOZ.UA рассказывает о самых эффективных вариантах удобрений.

Почему важна весенняя подкормка

Весной кореневая система начинает активно впитывать влагу, запускается интенсивное наращивание зеленой массы. Именно в этот период удобрения усваиваются лучше всего. Без достаточного количества питательных веществ побеги останутся слабыми, а ягода – мелкой и скудной.

Особенно критична весна для ремонтантных сортов, если их обрезали осенью "под корень". Такие кусты стартуют с нуля, и от своевременной подкормки зависит, сколько веток они выпустят и каким будет урожай.

Азотные удобрения: зачем и когда

Основным элементом весенней подкормки является азот. Он стимулирует рост побегов и листьев. Но с ним следует соблюдать осторожность: избыток азота приводит к тому, что куст формирует сильные, сочные побеги, но не цветет или цветет слабо. В результате – пышная зелень и отсутствие ягод.

Азот вносят один раз, с момента таяния снега до полного распускания листьев. Если почва бедная, разрешается повторное внесение через 2 недели, ориентируясь на состояние кустов. Если побеги и листья активны и здоровы, повторное внесение не требуется.

Как правильно вносить азот

Самый простой вариант – рассыпать гранулированное удобрение по влажной земле или по талому снегу. После этого грунт нужно разрыхлить на глубину 5 см, а если земля сухая – полить. Идеальный вариант – подкормка перед дождем или жидкая форма удобрения.

Самые распространенные азотные удобрения:

Мочевина (карбамид) – 15–20 г на 1 кв.

Аммиачная селитра – 10–15 г на 1 кв.м.

Нитроаммофоска – 20–30 г на 1 кв.м (содержит азот, фосфор и калий одновременно).

Сухие удобрения можно растворить в воде и внести в жидком виде, после чего обязательно полить куст чистой водой.

Органические альтернативы

Для избегающих "химии" есть полноценные органические заменители. Они обогащают почву постепенно, не вызывают ожогов и оказывают мягкое действие.

Лучшие варианты:

Перегной (выдержанный навоз) – 1 ведро на 1 кв. Рассыпать и перемешать с землей.

Настой коровяка или конского навоза: 1/3 ведра органики + вода. Настаивать 5-7 дней, затем развести 1:10 и полить (1 ведро на 1 кв.м).

Птичий помет – развести 1:20 после брожения.

Настой крапивы или сорняков – измельченные растения настоять 7–10 дней, развести 1:5, полить в норме 1 ведро на кв.

Сидераты

Еще один вариант – посеять в междурядьях бобовые: люпин, горох, клевер. Они обогащают почву азотом и выполняют роль "зеленого удобрения". Когда сидераты выпустят бутоны – их скашивают и оставляют между рядами. Со временем они перегниют и естественно удобрят почву.

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