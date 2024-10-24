Что нового в iOS 18.2: Apple выпустила первую бета-версию

Компания Apple выпустила мобильную операционную систему iOS 18 немного больше, чем месяц назад, и уже готов пакет усовершенствований к ней. Для разработчиков стала доступна бета-версия iOS 18.2.

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Как пишет издание MacRumors, обновление можно испытать только на устройствах с поддержкой Apple Intelligence. Однако уже сейчас в нем много функций, которые будут доступны всем пользователям сразу после официального релиза. Вот список обновлений, о которых доподлинно известно на данный момент.

Apple Intelligence

В iOS 18.2 есть целый ряд новых функций Apple Intelligence, включая Image Playground и Genmoji. При этом именно эти две программы стали действительно интереснее. Дальше – подробнее.

Image Playground — интегрированное в сообщение позволяет создать стилизованные изображения на основе подсказок и изображений вас и ваших друзей.

Image Wand — приложение предназначенное для добавления изображений к тому, что вы написали в заметках. На iPad вы можете использовать Apple Pencil, чтобы сделать эскизный рисунок, а Image Wand превратить его в нечто более красивое.

Genmoji – с помощью Genmoji вы можете создавать собственные эмодзи. В целом это похоже на Image Playground, но в масштабе эмодзи. Люди, у которых установлена ​​iOS 18.1, увидят Genmoji и даже могут получить информацию о них, но возможность создавать их появится только в iOS 18.2. В предыдущих версиях iOS они отображаются в виде изображения.

Siri ChatGPT — Siri теперь может отправлять запросы в ChatGPT. При этом вам не потребуется регистрация и аккаунт в системе искусственного интеллекта. Все, что вы спрашиваете в ‌Siri‌, можно отправить в ChatGPT, если вы этого хотите. ИИ предоставляет более расширенную информацию, чем Siri, а также может создавать изображения и текст. Если вы хотите упростить передачу запросов в ChatGPT, вы можете отключить настройки "Спрашивать каждый раз", чтобы Siri не обращалась за соответствующим разрешением. Siri с интеграцией ChatGPT поддерживает ответы на экране, поэтому вы можете делать такие вещи, как спрашивать "что на этой фотографии?", когда смотрите на изображение.

Visual Intelligence – iPhone 16 Visual Intelligence можно использовать для идентификации объектов и мест вокруг вас. Удерживайте нажатой кнопку управления камерой, чтобы вызвать это приложение, а затем наведите свой iPhone на что-то. Вы можете получить часы работы и отзывы, если камера смотрит на ресторан, скопировать текст, прочитать его вслух, найти элементы в Google, задавать вопросы ChatGPT об объектах и ​​многое другое.

Writing Tools – функция инструментов для переписки больше не ограничена тремя стилями. Вы можете описать тон или содержание, которое вы хотите от текста, например, добавить больше динамических слов или превратить электронное письмо в стихотворение.

Языки – с входом iOS 18.2 Apple Intelligence получит поддержку вариантов английского языка в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Южной Африке и Великобритании в дополнение к американскому английскому.

Другие обновления

Также доступными для бета-тестирования стали другие обновления операционной системы. Вот о каких рассказало издание.

Apple Arcade — в App Store раздел "Все игры" получило новое раскрывающееся меню фильтров и появилась возможность отключить предварительные просмотры игр.

Категоризация программы Mail — в почтовом приложении есть новые встроенные категории для разделения важных писем, предложений, информационных бюллетеней, писем о транзакциях и многое другое. Также приложение теперь будет иметь большие изображения для контактов и дел, а все письма от одного человека или источника будут объединены.

Диктофон – с помощью программы записи звука теперь можно накладывать два трека друг на друга. Также можно разделять слои и редактировать миксы слоев.

Удаление приложений в ЕС — в Европейском Союзе теперь пользователи могут удалять основные программы, включая App Store, Safari, Сообщения, Камеру и Фотографии.

Раздел программ по умолчанию – в меню "Настройки" в разделе "Программы" появится новый раздел "Программы по умолчанию". Здесь вы можете выбрать приложения для автоматического использования на iPhone.

Так есть дефолтные параметры для электронной почты, сообщений, звонков, фильтрации звонков, браузерной программы, паролей и кодов и клавиатур. В США и других странах вы сможете использовать этот раздел, чтобы выбрать лучшие программы электронной почты, фильтрацию вызовов, браузера и паролей и клавиатуры. В ЕС будет еще больше возможностей для выбора программ для звонков и обмена сообщениями, ведь в них войдут приложения, не принадлежащие Apple.

Ограничение громкости – в разделе "Звук и тактильные ощущения" программы "Настройки" появилась новая опция "Ограничение громкости". Включив переключатель "Ограничение максимальной громкости", вы сможете контролировать громкость воспроизведения звука динамиком iPhone, например песен, фильмов и других медиафайлов. Это ограничение не влияет на вызовы, вызовы FaceTime, будильники и другие звуки.

Центр управления – в центре управления появилась новая опция быстрого доступа для ввода текста Siri. Apple также удалила элемент управления "Спутник" из раздела "Подключение" и изменила значок Adaptive Audio.

Safari — в настройках браузера появился новый раздел управления данными и историей веб-сайтов. Доступны новые параметры импорта и экспорта, а также инструмент "Очистить историю и данные веб-сайтов".

Подкасты — Вы можете добавлять категории к выбранному в программе Подкасты в iOS 18.2.

Ночное апноэ – сообщения о случаях апноэ во время сна теперь стали доступными в Канаде для пользователей с совместимыми Apple Watch.

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