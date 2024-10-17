iPhone 16 Pro Max поразил тестеров живучестью батареи: сколько держит телефон

Новый iPhone 16 Pro Max показал впечатляющие результаты в тестах автономной работы, превзойдя предыдущие модели Apple и приблизившись к топовым конкурентам. Первый тест показал, что смартфон держал заряд 18 часов 6 минут – это рекордный показатель среди всех iPhone.

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Специалисты из Tom's Guide решили повторить тесты, чтобы убедиться в точности результатов. После нескольких попыток средний показатель автономности составил 17 часов 35 минут. Этот результат стал третьим среди всех современных смартфонов, которые были протестированы, уступив лишь игровому Asus ROG Phone 8 Pro (18:48) и OnePlus 12R (18:08).

Сравнение с другими устройствами показало, что iPhone 16 Pro Max обогнал Samsung Galaxy S24 Ultra (16:45) и даже опередил своего "младшего брата" iPhone 16 Plus (16:29). Однако модели с меньшей батареей, например iPhone 16 Pro (14:07) и обычный iPhone 16 (12:43), значительно уступают в выносливости.

В общем, iPhone 16 Pro Max стал выбором для тех, кто стремится к максимальной автономности. Он обошел самые мощные модели других производителей, кроме специализированных игровых телефонов.

Google Pixel 9 не смог приблизиться к этим показателям: в тестах новый Pixel 9 Pro продержался всего 13,5 часа, а его XL-версия — чуть более 14 часов. Это говорит, что в сегменте долговечности батареи Apple сделала значительный шаг вперед.

Важно отметить, что iPhone 16 Plus также демонстрирует достойные результаты своего класса. Поэтому, если нужен большой экран, но за меньший бюджет, следует обратить на него внимание, хотя Pro Max все же обладает лучшей выносливостью.

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