Что нужно есть женщинам во время критических дней: лучшие продукты

Диетология обнародовала лучшие продукты, богатые железом, которые могут зарядить энергией женщину во время менструации, особенно, если риск усталости из-за сильного кровотечения.

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Эмма Бардвелл, автор бестселлеров, заявила, что хотя соблюдение полноценной диеты в течение месяца является жизненно важным, адаптация питания для разных стадий цикла может быть особенно полезна, пишет Express.

Эмма подчеркивает растущую потребность в железе: "Наиболее актуальной проблемой во время месячных является железо, поскольку оно теряется из-за менструального кровотечения. Железо необходимо для производства эритроцитов, переносящих кислород по всему телу. Оно также играет немаловажную роль в здоровой иммунной системе".

Она отмечает, что организм не может производить железо сам и должен получать его из диеты, и женщинам от 19 до 49 лет рекомендуемая суточная доза в 14,8 мг по сравнению со скромной потребностью мужчин в 8,7 мг.

"Красное мясо, птица и морепродукты действительно хорошие источники животного или гемового железа. Гемовое железо хорошо усваивается организмом", – сказала эксперт.

А по железу растительного происхождения она советует: "Негемовое железо содержится в продуктах растительного происхождения. Действительно хорошими источниками этого элемента есть такие продукты, как темно-зеленые листовые овощи (например, капуста и шпинат).

"Бобовые, такие как фасоль и эдамаме, также хороший источник растительного железа. Сухофрукты, такие как абрикосы и орехи кешью, кедровые орехи и миндаль, также отличны", – посоветовала эксперт.

Негемовое железо хуже усваивается организмом, но исследования показали, что продукты с витамином С могут увеличить скорость усвоения. Попробуйте сочетать бобовые, такие как фасоль, с овощами с высоким содержанием витамина С, такими как брокколи, перец, брюссельская капуста и цветная капуста.

Эксперты по вопросам питания часто рекламируют преимущества сухих завтраков, обогащенных железом, но Эмма посоветует при этом перестать пить кофе, чтобы обеспечить поглощение железа.

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