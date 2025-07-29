Что нужно сделать в саду в августе, чтобы подготовиться к осени: список дел

Август – это не только время наслаждаться плодами летнего труда, но и ключевой период для подготовки сада к осени и следующему сезону.

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От сбора урожая до посадки новых растений, садоводы имеют немало задач, чтобы обеспечить здоровье и красоту своих участков. Эксперты Real Simple составили перечень важных дел, которые следует выполнить в августе, чтобы ваш сад процветал в этом и следующем году.

Сбор урожая овощных культур

Август – пиковое время для сбора урожая многих овощных культур, таких как лук, картофель, морковь и другие. Это идеальный момент, чтобы насладиться результатами своего труда. Для хранения урожая используйте бумажные пакеты, сетки, мешки или деревянные ящики. Такие материалы позволяют воздуху циркулировать, предотвращая накопление влаги, что может вызвать прорастание или гниение овощей.

Удаление отмерших цветов

Чтобы ваш сад выглядел опрятно и продолжал цветение, удаляйте увядшие цветы с однолетних и многолетних растений. Этот процесс, известный как "удаление отмерших головок", помогает растениям направлять энергию на новый рост, что может продлить сезон цветения до осени. Используйте чистые и острые инструменты, такие как секаторы или ножницы. Однако для самосейных растений, таких как эхинацея или черноглазые кусты, лучше оставить отмершие цветы, чтобы обеспечить естественное размножение в следующем году.

Сбор семян для следующего сезона

Август – идеальное время для сбора семян весенних однолетних растений, таких как циннии, подсолнухи, эхинацеи или маки. Дайте цветам побуреть или высохнуть, соберите стручки или семена и храните их в сухих, прохладных условиях. Перед сбором подготовьте бумажные пакеты, обозначив их названием растения и датой сбора. Собирайте семена в сухую погоду, когда роса испарилась, и убедитесь, что они полностью высохли перед хранением в бумажных пакетах, которые пропускают воздух.

Разделение многолетних растений

Разделение многолетних растений в августе не только дает новые растения для вашего сада, но и предотвращает перенаселение, способствуя здоровому росту. Такие растения, как кореопсис, лилейники, эхинацея, хосты, ирисы, монарда и флоксы, готовы к разделению в этот период. Накануне хорошо полейте растения, чтобы облегчить выкапывание. Ведите список разделенных растений, чтобы избежать повторного разделения тех же экземпляров каждый год.

Подготовка черенков

Август – отличное время для взятия черенков из любимых растений, таких как фуксии, пеларгонии, петунии, шалфей, лаванда, розмарин, азалии или гортензии. Накануне полейте родительские растения, используйте стерилизованные секаторы с острыми лезвиями и берите черенки рано утром, когда они наиболее увлажнены. Храните черенки во влажном бумажном полотенце в полиэтиленовом пакете, чтобы предотвратить их высыхание.

Защита фруктовых культур

В августе созревают ягоды, такие как ежевика, черника, малина и некоторые сорта клубники. Чтобы защитить урожай от птиц, установите над кустами сетку с мелкими отверстиями, поддерживаемую бамбуковыми палками, деревянными столбами или металлическими кольями. Это обеспечит, что ягоды достанутся вам, а не птицам, и предотвратит запутывание птиц в сетке.

Посадка культур холодного сезона

Несмотря на летнюю жару, август – идеальное время для посева холодостойких овощей, таких как капуста кале, шпинат, морковь и свекла, особенно в регионах с длинной осенью. Высевайте семена непосредственно на грядки с хорошо дренированной почвой или выращивайте рассаду в лотках для пересадки после завершения летних культур.

Посадка многолетних и луковичных растений

Посадка многолетних и луковичных растений в августе обеспечивает их укоренение до зимы, гарантируя пышное цветение в следующем году. К таким растениям относятся кореопсис, лилейники, эхинацея, морозостойкий гибискус, хосты, пионы, нарциссы, тюльпаны и подснежники. Перед посадкой разрыхлите почву на глубину не менее 20 см, добавьте компост или перепревший навоз и удалите сорняки и камни для лучшего укоренения.

Обрезка многолетних растений, живых изгородей и кустарников

В августе обрезайте заросшие кустарники, живые изгороди и многолетние растения, такие как лаванда или розмарин, чтобы стимулировать новый рост и предотвратить их одревеснение. Обрезайте примерно на треть, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, снизить риск болезней и сохранить опрятный вид грядок.

Удаление сорняков и обновление мульчи

Чтобы подготовить сад к осени, тщательно удалите сорняки и отцветшие однолетние растения. Добавьте слой органической мульчи, например, измельченной коры, опилок или сена, чтобы сохранить влагу, подавить рост сорняков и защитить корни растений от перепадов температур.

Уход за газоном

Август – время позаботиться о газоне, который пострадал от летней жары и активного использования. Проведите аэрацию, чтобы улучшить доступ воздуха и воды к корням, удалите сорняки и поливайте газон рано утром. Внесите сбалансированное удобрение медленного высвобождения, чтобы пополнить питательные вещества и подготовить газон к более прохладным месяцам.

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