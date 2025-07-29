Как часто поливать газон, чтобы он имел здоровый вид: советы экспертов

Поддержание пышного и зеленого газона в жаркие летние месяцы является настоящим искусством, где ключевую роль играет правильный полив. Многие владельцы загородных домов задаются вопросом об оптимальной частоте и продолжительности увлажнения травы, чтобы она могла достойно противостоять палящему солнцу.

Видео дня

Эксперты по садоводству готовы поделиться своими профессиональными рекомендациями, которые помогут вашему газону оставаться здоровым, плотным и хорошо увлажненным в течение всего лета.

Как часто надо поливать газонную траву

В период летней жары вопрос частоты полива приобретает особую актуальность для обеспечения здоровья и привлекательного вида газона. Распространенное мнение о необходимости ежедневного полива в жаркую погоду является ошибочным для уже сформированных газонов. "Не следует поливать траву ежедневно в жаркую погоду, за исключением только что посеянного газона", — отмечает Джулиан Палфраманд, руководитель отдела растений в British Garden Centres.

Для устоявшихся газонов эксперты советуют применять принцип глубокого, но нечастого полива. Рекомендуется проводить полив 2-3 раза в неделю, обеспечивая достаточное увлажнение почвы и давая ей просохнуть между сеансами. Такой подход стимулирует более глубокое развитие корневой системы, что делает траву более устойчивой к засухе и другим неблагоприятным условиям.

Эксперты также делятся полезными советами, которые помогут оптимизировать процесс полива и сохранить здоровье газона. "Скашивание травы на высшем уровне помогает сохранить влагу в почве и уменьшить испарение", — отмечает Джулиан Палфраманд. Он также рекомендует использовать дождевую воду, собранную в бочки, для полива, что позволит уменьшить потребление водопроводной воды. Кроме того, следует избегать полива в ветреную или самую жаркую часть дня, чтобы минимизировать потери воды из-за испарения.

Важно помнить, что приведенные рекомендации являются общими, и вам может потребоваться корректировать их, наблюдая за состоянием вашего газона. "Если ваш газон выглядит чрезмерно увлажненным или, наоборот, страдает от недостатка влаги, соответственно уменьшите или увеличьте продолжительность полива", — советует Шон Лейд, эксперт по ирригации и директор Easy Garden Irrigation. Такой индивидуальный подход поможет поддерживать газон в лучшем состоянии в течение всего летнего периода.

Как настроить полив газона

По словам Шона Лейда, независимо от времени года, лучшей практикой является тщательное замачивание газона во время полива. "Нужно поливать газон слоем от одного до двух дюймов (25-50 мм), чтобы вода могла просочиться за пределы корневой системы травы", – объясняет он. Такой глубокий полив способствует развитию крепкой и глубокой корневой системы, что делает газон более устойчивым к засухе и другим стрессовым факторам.

Для удобства контроля количества воды, используемой при поливе, Шон Лейд предлагает простой лайфхак: разместите на газоне небольшой стакан. Это поможет вам лучше оценить, сколько воды уже получила ваша трава. Кроме того, следует учитывать особенности разных участков газона: затененные места, которые получают меньше солнечного света, не нуждаются в таком интенсивном поливе, как открытые солнечные участки. Если же почва настолько сухая, что вода начинает стекать, поливайте газон поэтапно в течение нескольких дней, давая воде впитаться.

Оптимальное время для полива летом

Время полива играет решающую роль, особенно летом, когда газоны максимально открыты для воздействия внешних факторов. "Лучшее время для полива газона летом – рано утром, поскольку это позволяет воде впитаться в почву и достичь корней до того, как дневная жара вызовет интенсивное испарение", – советует Джулиан Палфраманд.

Утренний полив также дает траве достаточно времени, чтобы высохнуть до наступления ночи, что значительно снижает риск развития грибковых заболеваний, которые могут поражать влажную траву в прохладных ночных условиях. Ранний вечер является вторым лучшим вариантом для полива, однако следует избегать слишком позднего увлажнения газона, чтобы предотвратить длительную сырость и возникновение болезней в течение ночи.

Экономия воды при поливе газона

Учитывая растущую важность устойчивого садоводства, экономное использование воды при поливе газона является не только желательным, но и необходимым. "Мы советуем поливать обильно и нечасто, а также стараться использовать эффективные методы орошения, такие как шланги для капельного полива или специальные системы, которые доставляют воду непосредственно к корням травы", — делится Джулиан Палфраманд. Он также рекомендует устанавливать оросители на таймер, что поможет избежать чрезмерного использования воды.

Кроме того, эксперт советует поливать газон только тогда, когда он действительно в этом нуждается. Простым способом определить необходимость полива является наблюдение за состоянием травы: если после того, как на нее наступают, травинки остаются приплюснутыми и не поднимаются, это является четким признаком недостатка влаги и необходимости полива.

Как распознать проблемы с газоном

Шон Лейд предлагает использовать цветную шкалу для быстрой оценки состояния газона и определения необходимых мер для его восстановления.

Зеленый: Насыщенный зеленый цвет является признаком здоровой и хорошо увлажненной травы. Не стоит ожидать, что ваша трава будет темно-зеленой 24/7, но это явный признак того, что ваш газон очень здоровый. Желтый: Пожелтение травы свидетельствует о недостатке хлорофилла и потребность в дополнительном уходе. Обычно это является ожидаемым явлением в жарких и сухих условиях. В таком случае необходимо хорошо полить газон, чтобы восстановить его здоровый вид. Коричневый/Красный: Эти цвета указывают на стрессовое состояние травы, что требует немедленных действий. Коричневый цвет часто является признаком перехода травы в состояние покоя – естественного защитного механизма для противостояния неблагоприятным погодным условиям. Трава обладает высокой устойчивостью и способна восстановиться после стресса при должном уходе и регулярном поливе. Оранжевый: Появление оранжевого оттенка является не естественным признаком для травы и должно вызывать тревогу. Это признак того, что ваша трава страдает от ржавчины. Оранжевый цвет обусловлен спорами грибков на листьях, развивающихся во влажных и теплых условиях, а также при ненадлежащем уходе. Для борьбы со ржавчиной рекомендуется использовать специальные удобрения, правильно косить газон, обеспечить хороший дренаж и надлежащий полив. Серебристый: Когда газон приобретает серебристо-голубой оттенок, это свидетельствует о гибели травы. На этом этапе восстановление уже невозможно, и лучшим решением будет засеять новые семена и начать уход за газоном с самого начала.

OBOZ.UA предлагает также узнать, можно ли поливать газон во время жары.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.