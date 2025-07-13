Стоит ли косить газон в жару: садоводов предостерегли от ошибки

Косить газон в жару – не лучшая идея, предупреждают эксперты по садоводству. Хотя солнце полезно для растений, длительные периоды высокой температуры могут иметь негативные последствия для наших газонов. Как и все остальное, сады действительно нуждаются в сочетании дождя и солнца, чтобы лучше расти, а трава может начать страдать, когда условия слишком долго остаются слишком жаркими.

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Кроме потенциальных рисков для здоровья от физической активности на солнце, которая может привести к солнечному или тепловому удару, кошение газона во время интенсивного солнца на самом деле очень вредно для травы, пишет Express.

Эксперты по садоводству призывают отложить скашивание газона, пока не пройдет самая жаркая погода.

"Не рекомендуется косить газон во время жары, поэтому важно вовремя косить газон до того, как температура действительно повысится. Однако, если вы просто не можете устоять, обязательно косите на самом высоком режиме газонокосилки", – советуют они.

Длинная трава создает тень, которая помогает удерживать влагу в почве, тогда как слишком короткое скашивания может напрячь вашу траву и сделать ее похожей на солому.

Если очень жарко, можно также оставить скошенную траву на газоне. Она действует как мульча, помогая удерживать влагу и возвращая питательные вещества в почву.

Также сейчас не лучшее время для удобрения газона из-за риска "ожога удобрениями" в жаркую погоду.

Удобрения часто содержат химикаты, и их нужно поливать, чтобы они начали действовать на вашем газоне. В сухую теплую погоду это может означать, что их нужно будет использовать в значительном количестве, чтобы они расщепились, и это может увеличить риск ожогов от удобрений.

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