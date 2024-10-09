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Что нужно успеть посмотреть к Хэллоуину: 9 фильмов ужасов, которые на самом деле не страшны

Алина Милсент
NewsLife
4 минуты
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Что нужно успеть посмотреть к Хэллоуину: 9 фильмов ужасов, которые на самом деле не страшны

Октябрь приносит необыкновенную атмосферу. Во время холодов и осенних дождей так хочется завернуться в теплое одеяло, приготовить чашку чая и наслаждаться просмотром интересных фильмов. Если вы хотите почувствовать вайбы Хэллоуина, но не любите слишком мрачные фильмы – эта подборка для вас.

Видео дня

Netflix обнародовал рейтинг лучших фильмов, которые следует успеть посмотреть к Хэллоуину. Но не пугайтесь – эти фильмы ужасов не так страшны, как могут показаться на первый взгляд.

Проклятие Бридж Холлоу (The Curse of Bridge Hollow)

Что нужно успеть посмотреть к Хэллоуину: 9 фильмов ужасов, которые на самом деле не страшны

Сид (Прия Фегюсон) расстроена – ее родители (Келли Роуленд и Марлон Вейанс) переезжают из Бруклина, чтобы начать все заново в маленьком городке. Депрессия Сид отходит на задний план, когда она знакомится с Bridge Hollow и слышит легенды о том, что у ее нового дома есть призрак. Сид случайно освобождает озорного духа, и теперь вся ее семья – включая ее папу, который любит науку и ненавидит Хэллоуин – должна спасти своих новых соседей от клоунов-убийц, летающих ведьм, зомби-футболистов и прочей нечисти. Но будьте уверены: хотя костюмы и спецэффекты восхитительны, эти монстры заставят вас кричать от смеха, а не от ужаса.

Франкенштейна – монстр монстра (Frankenstein's Monster's Monster, Frankenstein)

Комедия длится всего 32 минуты, но этого достаточно, чтобы ощутить атмосферу Хэллоуина. Актер Дэвид Харбор III надеется узнать больше о своем отце, актере Дэвиде Харборе-младшем. Он берет интервью у коллег, воспроизводит старый офис своего отца и даже находит утраченные кадры телевизионной пьесы DHJ о докторе Франкенштейне. Это приводит к раскрытию некоторых шокирующих семейных тайн.

Охотники за привидениями: Ледяная империя (Ghostbusters: Frozen Empire)

Что нужно успеть посмотреть к Хэллоуину: 9 фильмов ужасов, которые на самом деле не страшны

Спустя сорок лет после того, как оригинальные "Охотники за привидениями" появились на больших экранах, выходит невероятный сиквел. Миру угрожает опасность от фантома, что приводит к ледниковому периоду и собирается уничтожить человечество. Поэтому, несмотря на протесты мэра Пека (Уильям Атертон), новички (Пол Радд, Керри Кун, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс) должны объединиться с ветеранами (Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Энни Поттс).

Хэллоуин Хьюби (Hubie Halloween)

Каждый год Хьюби Дюбуа (Адам Сэндлер), работник гастрономии в Салеме, штат Массачусетс, работает волонтером как официальный "помощник на Хэллоуин". Должность посвящена соблюдению безопасности на улицах Салема, когда "жуткие развлечения выходят из-под контроля". К сожалению, годы верной службы превратили Хьюби в городского сумасшедшего (для всех кроме прекрасной Вайолет Валентайн, которую играет Джули Боуэн) и в огромную боль для сержантов полиции Дауни (Кевин Джеймс) и Блейка (Кенан Томпсон). Но в этом году происходит настоящее убийство. И Хьюби не успокоится, пока все тайны не будут раскрыты.

Орион и тьма (Orion and the Dark)

Что нужно успеть посмотреть к Хэллоуину: 9 фильмов ужасов, которые на самом деле не страшны

В этой анимационной приключенческой комедии мальчик Орион боится всего – особенно тьмы. Так происходит, пока он не встречает Темряка, гигантское темное существо, которому, честно говоря, надоело, что Орион так его боится. Чтобы помочь Ориону противостоять своим страхам и оценить красоту ночи, Темряк приглашает Ориона присоединиться к нему в невероятном путешествии.

У нас есть призрак (We Have a Ghost)

Что нужно успеть посмотреть к Хэллоуину: 9 фильмов ужасов, которые на самом деле не страшны

Вскоре после того, как семья Пресли переезжает в новый дом, младший сын Кевин (Джахи Уинстон) обнаруживает привидение на чердаке. Призрак, которого Кевин называет Эрнестом, поскольку это написано на его рубашке, ничего не помнит о своей прошлой жизни, поэтому Кевин обязуется помочь ему найти ответы.

Вампиры против Бронкса (Vampires vs. the Bronx)

Когда группа Murnau Properties начинает скупать всю землю в любимом обществе Мигеля Мартинеса (Джейден Майкл) в Бронксе, он быстро понимает, что соседство в опасности. Ситуация усугубляется тем, что незнакомцы – это вампиры. Теперь Мигелю и двум его лучшим друзьям, Бобби (Джеральд В. Джонс III) и Луису (Грегори Диас IV), предстоит дать отпор нечисти.

Аферистка (I Care a Lot)

Ничто не кричит о "чистом зле", как воровство денег у стариков. Марла Грейсон (Розамунд Пайк) и ее напарница зарабатывают на жизнь, убеждая правовую систему оказать им опеку над пожилыми людьми. После того, все пенсионеры изолированы в интернате, злоумышленницы начинают аферу по имуществу и недвижимости. Все идет по плану, пока они не пытаются устроить аферу за счет Дженнифер Петерсон (Дианн Вист) – матери криминального авторитета (Питер Динклейдж). Неожиданные повороты держат в напряжении до последней секунды.

Внезапный успех (Windfall)

Что нужно успеть посмотреть к Хэллоуину: 9 фильмов ужасов, которые на самом деле не страшны

Триллер в стиле нео-нуар вращается вокруг денег, а события разворачиваются в апельсиновой роще. Незнакомец (Джейсон Сигел) вторгается в пустое загородное здание генерального директора технологического миллиардера (Джесси Племонс) и его жены (Лили Коллинз). План состоит в том, чтобы некоторое время пожить светской жизнью, а затем сбежать с Rolex и некоторыми ценностями. Но все идет не по плану.

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