Что нужно успеть посмотреть к Хэллоуину: 9 фильмов ужасов, которые на самом деле не страшны

Октябрь приносит необыкновенную атмосферу. Во время холодов и осенних дождей так хочется завернуться в теплое одеяло, приготовить чашку чая и наслаждаться просмотром интересных фильмов. Если вы хотите почувствовать вайбы Хэллоуина, но не любите слишком мрачные фильмы – эта подборка для вас.

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Netflix обнародовал рейтинг лучших фильмов, которые следует успеть посмотреть к Хэллоуину. Но не пугайтесь – эти фильмы ужасов не так страшны, как могут показаться на первый взгляд.

Проклятие Бридж Холлоу (The Curse of Bridge Hollow)

Сид (Прия Фегюсон) расстроена – ее родители (Келли Роуленд и Марлон Вейанс) переезжают из Бруклина, чтобы начать все заново в маленьком городке. Депрессия Сид отходит на задний план, когда она знакомится с Bridge Hollow и слышит легенды о том, что у ее нового дома есть призрак. Сид случайно освобождает озорного духа, и теперь вся ее семья – включая ее папу, который любит науку и ненавидит Хэллоуин – должна спасти своих новых соседей от клоунов-убийц, летающих ведьм, зомби-футболистов и прочей нечисти. Но будьте уверены: хотя костюмы и спецэффекты восхитительны, эти монстры заставят вас кричать от смеха, а не от ужаса.

Франкенштейна – монстр монстра (Frankenstein's Monster's Monster, Frankenstein)

Комедия длится всего 32 минуты, но этого достаточно, чтобы ощутить атмосферу Хэллоуина. Актер Дэвид Харбор III надеется узнать больше о своем отце, актере Дэвиде Харборе-младшем. Он берет интервью у коллег, воспроизводит старый офис своего отца и даже находит утраченные кадры телевизионной пьесы DHJ о докторе Франкенштейне. Это приводит к раскрытию некоторых шокирующих семейных тайн.

Охотники за привидениями: Ледяная империя (Ghostbusters: Frozen Empire)

Спустя сорок лет после того, как оригинальные "Охотники за привидениями" появились на больших экранах, выходит невероятный сиквел. Миру угрожает опасность от фантома, что приводит к ледниковому периоду и собирается уничтожить человечество. Поэтому, несмотря на протесты мэра Пека (Уильям Атертон), новички (Пол Радд, Керри Кун, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс) должны объединиться с ветеранами (Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Энни Поттс).

Хэллоуин Хьюби (Hubie Halloween)

Каждый год Хьюби Дюбуа (Адам Сэндлер), работник гастрономии в Салеме, штат Массачусетс, работает волонтером как официальный "помощник на Хэллоуин". Должность посвящена соблюдению безопасности на улицах Салема, когда "жуткие развлечения выходят из-под контроля". К сожалению, годы верной службы превратили Хьюби в городского сумасшедшего (для всех кроме прекрасной Вайолет Валентайн, которую играет Джули Боуэн) и в огромную боль для сержантов полиции Дауни (Кевин Джеймс) и Блейка (Кенан Томпсон). Но в этом году происходит настоящее убийство. И Хьюби не успокоится, пока все тайны не будут раскрыты.

Орион и тьма (Orion and the Dark)

В этой анимационной приключенческой комедии мальчик Орион боится всего – особенно тьмы. Так происходит, пока он не встречает Темряка, гигантское темное существо, которому, честно говоря, надоело, что Орион так его боится. Чтобы помочь Ориону противостоять своим страхам и оценить красоту ночи, Темряк приглашает Ориона присоединиться к нему в невероятном путешествии.

У нас есть призрак (We Have a Ghost)

Вскоре после того, как семья Пресли переезжает в новый дом, младший сын Кевин (Джахи Уинстон) обнаруживает привидение на чердаке. Призрак, которого Кевин называет Эрнестом, поскольку это написано на его рубашке, ничего не помнит о своей прошлой жизни, поэтому Кевин обязуется помочь ему найти ответы.

Вампиры против Бронкса (Vampires vs. the Bronx)

Когда группа Murnau Properties начинает скупать всю землю в любимом обществе Мигеля Мартинеса (Джейден Майкл) в Бронксе, он быстро понимает, что соседство в опасности. Ситуация усугубляется тем, что незнакомцы – это вампиры. Теперь Мигелю и двум его лучшим друзьям, Бобби (Джеральд В. Джонс III) и Луису (Грегори Диас IV), предстоит дать отпор нечисти.

Аферистка (I Care a Lot)

Ничто не кричит о "чистом зле", как воровство денег у стариков. Марла Грейсон (Розамунд Пайк) и ее напарница зарабатывают на жизнь, убеждая правовую систему оказать им опеку над пожилыми людьми. После того, все пенсионеры изолированы в интернате, злоумышленницы начинают аферу по имуществу и недвижимости. Все идет по плану, пока они не пытаются устроить аферу за счет Дженнифер Петерсон (Дианн Вист) – матери криминального авторитета (Питер Динклейдж). Неожиданные повороты держат в напряжении до последней секунды.

Внезапный успех (Windfall)

Триллер в стиле нео-нуар вращается вокруг денег, а события разворачиваются в апельсиновой роще. Незнакомец (Джейсон Сигел) вторгается в пустое загородное здание генерального директора технологического миллиардера (Джесси Племонс) и его жены (Лили Коллинз). План состоит в том, чтобы некоторое время пожить светской жизнью, а затем сбежать с Rolex и некоторыми ценностями. Но все идет не по плану.

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