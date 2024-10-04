Еще одна книга Николаса Спаркса получит экранизацию: кто сыграет главную роль

Николас Спаркс – популярный американский писатель, автор международных бестселлеров "Дневник памяти", "Ночи в Роданте", "Тихая гавань", "Лучшее во мне", "Выбор", "Последняя песня". Экранизации романов Спаркса традиционно имеют высокие кассовые сборы и рейтинги.

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Новый бестселлер Counting Miracles ("Считая чудеса") экранизируют на Amazon MGM Studios с Аланом Ричсоном в главной роли. Детали рассказало издание Variety.

Экранизация книги Спаркса

Книга вышла в Random House. Премьера состоялась недавно – 24 сентября. Роман уже занял первое место в списке бестселлеров New York Times, став 20-й книгой автора, попавшей на вершину чарта.

Алан Ричсон, сыграющий главную роль в экранизации Counting Miracles благодаря своему актерскому соглашению с Amazon MGM Studios, будет продюсировать проект под своим баннером AllyCat Entertainment. Также над фильмом будут работать Дэн Спило из Industry Entertainment и Дениз Ди Нови из Di Novi Pictures, которая раньше продюсировала экранизации "Лучшее во мне", "Ночи в Роданте" и "Спеши любить".

Наиболее известный своей главной ролью в популярном боевике "Ричер", третий сезон которого выйдет в 2025 году, Ричсон сейчас снимается в научно-фантастическом боевике Netflix "Военная машина". Дальше Ричсон появится в праздничной семейной комедии Amazon Prime Video "Человек с сумкой" вместе с Арнольдом Шварценеггером. Он также сыграет роль Эймса в 11-й части франшизы "Форсаж" Universal Pictures.

Согласно сюжету, Таннер Гьюз (Ричсон) возвращается в свой маленький родной город с одной миссией: найти отца, которого он никогда не знал. Находясь там, он встречается с врачом Кейтлин Купер, которая балансирует между своей жизнью матери-одиночки и одиноким стариком с таинственным прошлым.

Между тем, неподалеку 83-летний Джаспер живет один в хижине возле национального леса. Он становится одержимым защитой оленей от браконьеров.

Поскольку судьбы этих героев связываются все ближе, никто из них не ожидает чуда – но это может быть именно тем, что навсегда изменит их будущее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто сыграет в экранизации бестселлера "Люди, которых мы встречаем в отпуске".

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