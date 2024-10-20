Что нужно успеть сделать в огороде до конца октября: список главных дел

Опытные огородники знают, что в октябре еще не стоит ждать отдыха. До заморозков и холодов нужно успеть совершить немало дел. Кроме того, середина осени – время для уборки позднего урожая овощей и фруктов. Именно в октябре созревают определенные сорта капусты, тыквы, яблок, груш, винограда, айвы.

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OBOZ.UA рассказывает, что обязательно нужно сделать в огороде до конца октября. В списке дел – посадка озимых культур и утепление многолетних растений.

Посадка озимых культур

В октябре следует высадить озимый чеснок. По лунному календарю наиболее благоприятные дни для огородных работ – 21-22, 25, 26, 29 и 30 октября. С середины месяца можно провести сеянку моркови, шпината, редиса, сельдерея, лука-порея, петрушки. Поскольку впереди холодная зима, лучше присыпать семена сверху смесью земли с перегноем.

Работы в саду

Октябрь – благоприятный месяц для обрезки деревьев. Активные процессы жизнедеятельности в стволах и ветвях уже закончились, так что обрезка пройдет легко. Главное – чтобы надрезы успели зажить до заморозков. А вот обрезку малины, смородины, крыжовника и актинидии лучше провести в сентябре.

Уборка огорода

Перед началом сезона заморозков следует убрать из огорода все коряги и любую древесину. Причина проста – в коре зимуют личинки вредителей. В октябре грядки следует перекопать, чтобы весной было меньше сорняков. Также следует заняться мульчированием.

Посев сидератов

Сидераты улучшают структуру почвы и обогащают ее питательными веществами. Октябрьский посев сидератов также оградит грядку от эрозии. Корневая система этих растений проникает глубоко в землю, разрыхляя ее и улучшая аэрацию. Можно посеять озимую рожь, горчицу, вику, рапс, люпин.

Бобовые культуры берут азот из воздуха и переводят его в доступную для растений форму. После предварительной обработки почвы (иногда достаточно поверхностного рыхления) семена сидератов следует высевать на глубину 2-4 см. А вот поливом следует быть осмотрительными. В октябре естественных осадков вполне достаточно для произрастания.

Новые деревья и кустарники

Октябрь – благоприятное время посадки плодовых деревьев и ягодных кустов. К зиме они успеют прижиться и пустить сильную корневую систему, а в следующем сезоне можно даже ждать первые урожаи. В октябре сажают малину, смородину, крыжовник, яблони, грецкий орех, сливы. Важно выбрать именно зимостойкие сорта, чтобы они точно пережили морозы.

Посадка цветов

В октябре можно высадить тюльпаны, маргаритки, незабудки, ирисы, люпины, барвинок. Главное – сделать это вовремя, учитывая погодные условия, чтобы растения успели прижиться до морозов. В середине октября можно посадить розы, а в конце месяца – ландыши и пионы.

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