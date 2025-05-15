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Что обязательно добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными: понадобится один ингредиент

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
630
Что обязательно добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными: понадобится один ингредиент

Рубленые котлеты можно готовить из любого мяса – курицы, индейки, свинины или даже миксовать несколько видов. Но, если вы хотите, чтобы они были по-настоящему сочными, добавьте в основу свежие овощи, например, помидоры, кабачки.

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Рубленные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из филе, с помидорами и сметаной.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 г
  • Помидор – 1 шт
  • Яйцо – 1 шт
  • Сметана 20% – 2 ст.л
  • Мука – 2 ст.л (без горки)
  • Сыр твердый – 200 г
  • Сушеный чеснок – 2 ч.л
  • Копченая паприка – 1 ч.л
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе и помидор нарезать на маленькие кусочки. Добавить сметану, яйцо, специи и муку. Перемешать до однородности.

Фарш для котлет

2. Выкладываем котлеты на застеленный пергаментом противень по 2 ст.л (если хотите сделать меньше, тогда по 1 ст.л), выложить сверху натертый сыр и выпекать 35 минут при 200С.

Приготовление котлет

3. Если хотите, чтобы была золотистая корочка, в конце приготовления включите режим гриля на несколько минут!

Готовые котлеты

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