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Что обязательно нужно добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,2 т.
Что обязательно нужно добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: делимся рецептом

Домашние котлеты – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. А для того, чтобы они были очень сочными и мягкими, кулинары советуют добавлять в фарш свежие тертые овощи, а также сыр.

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Какие овощи добавить в фарш для котлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных котлет из фарша, с тертым кабачком и шпинатом.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Фарш любой (500г)

Дополнительные ингредиенты:

  • Панировочные сухари 30 г
  • Шпинат 20 г
  • 1 большое яйцо
  • 100 г горошка
  • 70 г тертого кабачка
  • Половина болгарского перца
  • Бекон 50 г
  • Перец чили половина
  • Любимые специи
  • 1 маленькая луковица

Способ приготовления:

1. Добавьте в мясной фарш сухари, шпинат, горошек, тертый кабачок, перец, специи, яйца, бекон, лук. Все тщательно перемешайте и отбейте фарш.

Фарш с овощами

2. Руками сформируйте котлеты, выложите на противень и выпекайте при 180 градусах 20 минут.

Приготовление котлет

Готовые котлеты будут очень сочными!

Готовые котлеты

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