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Что обязательно нужно добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: делимся рецептом
Домашние котлеты – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. А для того, чтобы они были очень сочными и мягкими, кулинары советуют добавлять в фарш свежие тертые овощи, а также сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных котлет из фарша, с тертым кабачком и шпинатом.
Ингредиенты:
- Фарш любой (500г)
Дополнительные ингредиенты:
- Панировочные сухари 30 г
- Шпинат 20 г
- 1 большое яйцо
- 100 г горошка
- 70 г тертого кабачка
- Половина болгарского перца
- Бекон 50 г
- Перец чили половина
- Любимые специи
- 1 маленькая луковица
Способ приготовления:
1. Добавьте в мясной фарш сухари, шпинат, горошек, тертый кабачок, перец, специи, яйца, бекон, лук. Все тщательно перемешайте и отбейте фарш.
2. Руками сформируйте котлеты, выложите на противень и выпекайте при 180 градусах 20 минут.
Готовые котлеты будут очень сочными!
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