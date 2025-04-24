Что обязательно нужно добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: делимся рецептом

Домашние котлеты – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. А для того, чтобы они были очень сочными и мягкими, кулинары советуют добавлять в фарш свежие тертые овощи, а также сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных котлет из фарша, с тертым кабачком и шпинатом.

Ингредиенты:

Фарш любой (500г)

Дополнительные ингредиенты:

Панировочные сухари 30 г

Шпинат 20 г

1 большое яйцо

100 г горошка

70 г тертого кабачка

Половина болгарского перца

Бекон 50 г

Перец чили половина

Любимые специи

1 маленькая луковица

Способ приготовления:

1. Добавьте в мясной фарш сухари, шпинат, горошек, тертый кабачок, перец, специи, яйца, бекон, лук. Все тщательно перемешайте и отбейте фарш.

2. Руками сформируйте котлеты, выложите на противень и выпекайте при 180 градусах 20 минут.

Готовые котлеты будут очень сочными!

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