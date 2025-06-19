Что обязательно нужно сделать с кустами малины на огороде до конца июня

Малина считается одной из наименее прихотливых ягодных культур. Однако даже это устойчивое растение нуждается в своевременном и правильном уходе, особенно в период активного роста и формирования урожая.

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Если не принять определенные меры до конца июня, можно потерять часть ягод или ухудшить качество плодоношения. OBOZ.UA рассказывает, как правильно выращивать малину.

Июньская обрезка

Хотя обрезку малины обычно начинают еще весной, в июне она остается актуальной. На этом этапе нужно обратить внимание на молодые побеги, которые уже достигли около 40 сантиметров в высоту. Их необходимо проредить, оставляя только сильные и хорошо развитые ветви – не более десяти на один куст. Слабые, тонкие стебли удаляют полностью.

Это позволяет обеспечить равномерное освещение и вентиляцию, уменьшить риск грибковых болезней и стимулировать развитие мощных плодоносящих побегов. В результате куст направляет энергию на формирование ягод, а не на чрезмерную зеленую массу.

Особого внимания требуют ремонтантные сорта: у них обрезка проводится по отдельному принципу, ведь осенью они плодоносят на молодых побегах текущего года.

Полив в июне

Период цветения и формирования ягод критически важен для полива. Недостаток влаги в это время может привести к существенному уменьшению урожая, замедлению роста побегов и опадению ягод еще до созревания. Однако избыточное увлажнение также опасно: оно вызывает загнивание корней, ухудшение вкуса плодов и снижает морозостойкость кустов.

Оптимальным способом орошения является капельный полив или полив в борозды. При этом важно избегать попадания воды на листья и ягоды. В жаркие периоды малина нуждается в регулярном поливе, однако ориентироваться стоит на влажность почвы: земля должна быть влажной, но не переувлажненной.

Какую подкормку выбрать

Перед внесением удобрений землю вокруг куста обязательно рыхлят и очищают от сорняков. Для подкормки используют органическую подкормку: смесь аммиачной селитры (10-15 граммов) и мочевины (8-10 граммов) на один квадратный метр. Смесь вносят в канавки, выкопанные по периметру куста, после чего обязательно проводят полив.

Еще одним важным этапом ухода в этот период является мульчирование. После подкормки почву прикрывают слоем влаги, обычно используют торф или солому. Мульча не только удерживает влагу, но и улучшает структуру почвы и подавляет сорняки.

Подкормка для ремонтантных сортов

Особое внимание следует уделить ремонтантным сортам: они более требовательны к питательному режиму и требуют регулярного внесения азотных удобрений. В междурядьях таких кустов можно дополнительно закладывать перегной или чередовать органику с минеральными удобрениями, каждый год меняя тип внесения для сохранения плодородия почвы.

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