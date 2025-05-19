Как лечить деревья, которые имеют дупла и 'раны': инструкция

Повреждения коры, трещины, дупла и гниль – распространенные проблемы, которые угрожают долговечности деревьев в саду. Такие дефекты ослабляют растение и открывают путь болезням и вредителям.

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Чтобы избежать гибели дерева и потери урожая, повреждения необходимо своевременно диагностировать и правильно обработать. OBOZ.UA рассказывает, как действовать в случае ран, дупел и разломов.

Почему повреждения опасны для деревьев

Кора – это естественный защитный барьер дерева. Она предохраняет внутренние ткани от высыхания и не дает проникнуть возбудителям болезней. С возрастом кора утолщается, затягивая незначительные повреждения, но при глубоких трещинах этот механизм не срабатывает. Обнаженная древесина начинает гнить, что может привести к образованию дупла и даже полному разрушению ствола.

Методы ухода за деревьями зависят от характера повреждения. Важно различать свежее повреждение и запущенную болезнь, чтобы выбрать правильное лечение.

Свежие раны

К свежим повреждениям относятся:

последствия обрезки;

повреждения животными (мышами, зайцами);

трещины от перепада температур;

чрезмерное увлажнение в корневой зоне;

механические травмы (от инструментов, триммеров).

Что делать:

Если повреждение небольшое (до 2 см) – достаточно садового вара. Для более крупных ран - предварительно обработать антисептиком (медный или железный купорос). Каждую весну обновлять защитное покрытие, обрезать края для стимулирования регенерации.

Особая опасность – круговые повреждения коры: они могут остановить питание дерева и привести к его гибели. В таких случаях обычное замазывание не поможет - нужна прививка мостиком или подсадка дички выше повреждения.

Старые раны и загнивание: как остановить процесс

Если повреждение не лечилось вовремя, к делу подключаются патогенные микроорганизмы. Часто это грибковые инфекции (рак, цитоспороз), которые разрушают древесину изнутри. Их нельзя полностью вылечить, но можно притормозить развитие.

Вычистить всю гнилую ткань ножом и щеткой до живой древесины.

Обработать место антисептиком или фунгицидом. При необходимости дезинфицировать раствором марганцовки. Закрыть рану варом, а в будущем - масляной краской.

Дупло в дереве

Если в стволе уже образовалось дупло, стоит оценить его глубину и риски. Иногда старые деревья живут десятки лет с полостями. Однако если дупло угрожает целостности ствола – лучше вмешаться.

Как обработать дупло:

Вычистить отмершие части. Обработать стенки фунгицидом. Высушить полость. Заполнить ее цементной смесью (цемент и песок = 1:3), для прочности добавить щебень.

Альтернатива: монтажная пена или эпоксидная смола – легче и быстрее в работе.

Разломы, трещины, отломы веток

Нагрузка плодами или ветер часто провоцируют отламывание крупных ветвей. Если ветка держится хотя бы на трети – ее можно пытаться спасти:

закрепить веревкой или рейками.

замазать трещину варом.

подложить что-то мягкое под крепление, чтобы не повредить кору.

Если расщепился ствол - можно использовать металлические стержни или болты для фиксации.

Профилактика

Каждая мелкая трещина сегодня – это потенциальная катастрофа завтра.

В вашем арсенале должны быть:

садовый вар;

антисептики (купорос, марганцовка);

щетка и нож;

цемент или пена для заполнения полостей.

Своевременное вмешательство спасет дерево, а иногда и целый сад.

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