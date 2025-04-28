Как сделать, чтобы не было червивых плодов: советы, которые спасут ваш сад

Весна – это не только период цветения, но и начало борьбы за качественный урожай. Уже в апреле садоводы должны определиться с первыми профилактическими действиями против вредителей, ежегодно уничтожающих значительную часть потенциального урожая. Плодовые мушки, моли, личинки плодожорки – прогнозируемые ежегодно повторяющиеся угрозы, которые можно заранее остановить.

Видео дня

Своевременное весеннее опрыскивание необходимо для тех, кто хочет получить чистые, не поврежденные плоды. Четкое соблюдение терминов, правильный выбор средств, как натуральных, так и химических, и регулярное наблюдение за деревьями – базовые элементы эффективного ухода. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Когда обрабатывать деревья

Весна – момент активации личинок, которые зимовали в коре, земле или опавших листьях. Большинство вредителей именно в апреле пробуждаются и начинают откладывать яйца. И чаще всего – прямо на молодые почки и листья.

Если пропустить эту фазу, уже в мае деревья будут атакованы первой волной плодожерок, мух и молей. А с ними – и неотвратимые следы их деятельности: червивые сливы, проеденные яблоки, загнившие вишни.

Кто портит плоды

Сливы поражаются сливовой молью, успевающей атаковать дважды за сезон.

Яблони и груши страдают от плодожорки и яблоневой моли, прокладывающей ходы внутри плодов.

Вишни – излюбленный объект для вишневой плодовой мушки, которая откладывает яйца еще до созревания ягод.

В эту армию присоединяются тли, листокрутки, паутинные клещи, которые ослабляют деревья и снижают урожайность.

Какое решение

Иногда самая лучшая защита – не химия, а проверенные натуральные средства. Вот несколько эффективных рецептов:

Настой полыни отпугивает молей, тлей, плодожерок. В 300 г свежей полыни следует добавить 10 л воды. Прокипятить, охладить, опрыскать деревья. Настой хрена оказывает противогрибковое и инсектицидное действие. Листья и корень хрена следует залить кипятком, настоять 12 часов. Масло нима нарушает развитие личинок, блокирует дыхание насекомых. Рецепт прост: 20 мл на 1 л воды и капля моющего средства.

Эти средства следует наносить утром или вечером в сухую безветренную погоду.

Когда следует прибегнуть к химии

Если вредителей много, а в предыдущие годы были неудачны, натуральных средств может быть недостаточно. Тогда целесообразно использовать разрешенные химические препараты, адаптированные для домашнего садоводства.

Важно:

выбирать средство под конкретного вредителя;

соблюдать дозировку;

не опрыскивать под солнцем;

учитывать период ожидания для сбора плодов.

Календарь обработок: когда и как опрыскивать

Яблоня, груша:

первое опрыскивание в фазе "зеленого конуса",

второе – после цветения.

Слива:

перед первым вылетом сливовой моли (конец апреля – начало мая),

повторное – в июле.

Вишня:

за две недели до созревания, когда активизируется плодная мушка.

Для более точного контроля рекомендуется установить феромонные ловушки – они позволяют отследить появление конкретного вредителя и опрыскивать именно в нужный момент.

Профилактическое опрыскивание весной – лишь часть общего ухода. Важно регулярно осматривать деревья, убирать опавшие листья и зараженные плоды, чередовать натуральные и химические методы, не забывать о летних и осенних обработках.

OBOZ.UA ранее писал, какие методы борьбы с портулаком будут недейственными и даже повредят.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.