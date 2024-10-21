Что обязательно нужно сделать с кустами роз в октябре: советы садоводов

Розы украшают наши сады своим цветением от первого настоящего тепла и до первых морозов. Но на это у растения уходит немало сил, поэтому осенью оно нуждается в подкормке, чтобы хорошо перезимовать и снова пышно расцвести в следующем сезоне.

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Как пишет издание "Сам себе агроном", состав осенней подкормки для роз должен отличаться от весеннего или летнего. Она должна восстанавливать силы растения, а не стимулировать его рост. Для этого удобрения цветам желательно вносить дважды: в начале сентября и в октябре, когда начинает ощутимо холодать.

Чего следует избегать

Органические удобрения, такие как раствор коровяка или настой зеленой травы для осенней подкормки роз не подходят. Такие средства содержат много азота, стимулирующего наращивание зеленой массы, что накануне зимы может быть даже опасным. Также не следует вносить железо, медь, магний – они нужны в период интенсивного цветения, а не подготовки к зимнему периоду. Поэтому специальные средства для роз тоже следует отложить до весны.

Какая подкормка нужна розам осенью

Для повышения зимостойкости розовым кустам нужны калий и фосфор. Они позволяют улучшить обменные процессы в растении и уберечь розы на клеточном уровне от воздействия морозов. Также эти два элемента повышают иммунитет растения. Это скажется весной – цветок будет менее уязвим к инфекциям и вредителям.

Внекорневая подкормка фосфором

Фосфор активизирует процессы формирования древесных тканей, что важно в холодное время года. Чтобы он хорошо усвоился, следует провести внекорневую подкормку роз суперфосфатом. Растворите 45-50 г суперфосфата в литре горячей воды (60-70ºС). Когда средство полностью распустится в воде, разведите получившуюся смесь чистой водой, чтобы получить полное ведро жидкости. Ею опрыскивайте листья розы. Такое опрыскивание нужно производить в сентябре.

Корневая подкормка калием и фосфором

Чтобы приготовить калиево-фосфорную смесь для внесения в грунт, растворите в ведре воды 15 г суперфосфата и 17 г монофосфата калия. Другой вариант удобрения – это раствор 10 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 2,5 г борной кислоты в ведре воды. Такие растворы вносят под кусты из расчета ведро жидкости на 4-4,5 квадратных метра земли.

Подкормка роз золой

Также можно приготовить удобрение для роз на основе золы. Она одновременно содержит все необходимые цветку элементы, а также не дает почве закисать. Золу можно внести сухой во время осеннего перекапывания цветника. Или можно приготовить настой. Два стакана сухой золы растворяют в ведре воды и выдерживают в течение 48 часов, а затем используют для полива.

Подкормка роз перед заморозками

Вторую осеннюю подкормку розам проводят перед началом заморозков. Если вы не успели сделать первую, постарайтесь не пропустить повторную. Ее можно провести теми же средствами, что и в сентябре. А можно укрыть землю над корнями созревшим садовым компостом с добавлением золы. Такое мульчирование защитит корневую систему розового куста от холода, а также под влиянием почвенных микроорганизмов будет постепенно высвобождать питательные вещества, которые легко усвоит растение.

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