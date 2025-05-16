Что означают распространенные символы в авто с автоматической коробкой передач: некоторые этого до сих пор не знают

Многие из нас пользуются своими автомобилями в течение недели, некоторые ежедневно, поэтому можно подумать, что мы достаточно хорошо знакомы со своими транспортными средствами. Однако, если вы управляете только собственным автомобилем и редко возите с собой людей, пассажирские сиденья могут иметь особенности, о которых вы даже не подозревали.

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Некоторые водители были ошеломлены, поняв, что означает символ в автомобиле с автоматической коробкой передач. И они поделились этой инормацией в сети. Так, один человек опубликовал на Reddit фотографию рычага переключения передач.

Публикацию сопровождал запрос: "Что означают S и B в автоматической коробке передач?". Сотни людей поспешили комментировать, многие сказали, что "никогда раньше такого не видел".

Как оказалось, S – это для спорта. Если вы едете по извилистым сельским дорогам и хотите поддерживать высокие обороты двигателя при прохождении поворотов, положение "S" - это то, что вам нужно. В положении "S" коробка передач дольше удерживает низшие передачи для большей мощности, когда вы выходите из поворотов.

Положение "B" также способствует переключению на более низкие передачи, но с совершенно другой целью. Так же, как вы можете переключить обычную коробку передач на низкую на длинном спуске, вы можете переключить в положение "B", чтобы увеличить сопротивление двигателя и помочь замедлить авто при движении накатом вниз по склону.

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